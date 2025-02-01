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Закрыто несколько региональных автобусных маршрутов. Как планируют изменения?

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Место водителя автобуса. Иллюстративное фото
Место водителя автобуса. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

С 1 января этого года в некоторых регионах Латвии изменились расписания региональных автобусов, что создало неудобства для людей - добраться к врачу, в магазин или на работу стало сложнее. В Латгале было закрыто более 50 рейсов. Программа 4. studija выясняла, как и почему принимаются решения об изменении маршрутов, сообщает портал lsm.lv.

Расписания утверждает Автотранспортная дирекция (АТД) с учетом государственного финансирования. Из-за нехватки средств было решено отменить рейсы с низким пассажиропотоком.

"Конечно, у людей есть определенные потребности, и они привыкли к определенным маршрутам, но бюджет ограничен. Мы ищем способы убрать нерентабельные рейсы или объединить их", - сказал Виктор Закис, руководитель отдела коммуникации АТД.

Информацию о пассажиропотоке компании-перевозчики передают ежедневно, а изменения в расписаниях рассматриваются на нескольких уровнях.

Василий Смуль, представитель AS Rēzeknes autobusu parks отметил, что компания начала использовать автобусы меньшей вместимости, но это своего рода лотерея - в некоторые дни мест может не хватить.

По словам Смуля, в сельской местности люди все реже пользуются общественным транспортом - многие работают в городах, закрываются небольшие сельские школы. 

Закис подчеркивает, что каждый рейс стоит государству значительных средств:

"Нельзя просто добавить несколько рейсов, как будто это ничего не изменит - суммы слишком большие", - отметил он.

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