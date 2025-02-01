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Фото В память о поэте Янисе Петерсе: любой желающий может написать прощальные слова в памятной книге

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Ушел из жизни выдающийся поэт Янис Петерс
Ушел из жизни выдающийся поэт Янис Петерс Фото: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего дня до вторника, 4 февраля, в доме Рижского латышского общества каждый желающий может оставить прощальные слова в память о поэте Янисе Петерсе, который ушел из жизни в возрасте 85 лет. Поскольку его последним желанием были закрытые похороны, почитатели его таланта могут проститься, сделав запись в памятной книге.

"Янис Петерс умел видеть людей - самых разных людей - он обращался к ним, общался, интересовался не только искусством и поэзией, но и обществом в целом. Однако в душе он всегда оставался поэтом, и его поэзия потрясающая", - сказал в интервью Латвийскому телевидению режиссер Гунтис Гайлитис.

Ранее RUS TVNET сообщал, что на 85-м году жизни скончался латышский поэт, общественный деятель и дипломат Янис Петерс.

Петерс дебютировал в литературе во второй половине 60-х годов XX века. Самый активный период его творческой деятельности пришелся на 60-80-е годы.

Галерея: прощальные слова о Янисе Петерсе в памятной книге Рижского латышского общества 

В его поэзии доминирует тема судьбы народа. Она выраженно латышская, что создается главным образом менталитетом лирического героя, затрагиваемыми событиями, географическими и мифологическими представлениями, фольклорными образами, тональностью народных песен.

С конца 70-х годов Петерс сосредоточился главным образом на публицистической поэзии.

В 80-е годы публицистика стала основным направлением его литературной деятельности.

Поэт сыграл значительную роль в общественных процессах 80-90-х годов XX века. Он был одним из лидеров и основателей Народного фронта Латвии.

Петерс также занимал должность уполномоченного представителя правительства Латвийской Республики в Москве, а также чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации.

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