Комментирует Лусис За спаленный туалет наказание больше, чем за шпионаж в пользу России

Шуток здесь, конечно, мало; если бы вблизи был человек, все могло бы закончиться более чем печально. С другой стороны - подростки есть подростки и, будем реалистами, взорвать туалет - довольно нелепо. Но, вот, оказывается, молодым героям за это может грозить тюремный срок от трех до десяти лет. И теперь им это уже вряд ли кажется хоть сколько-нибудь смешным.

В соцсетях многие азартно кричали, что "до десяти лет" не означает, что им столько и дадут. Это, несомненно, абсолютная правда. Оценят обстоятельства, оценят нанесенный ущерб, а также то, что нет пострадавших, и приговорят к какому-нибудь условному сроку с часами общественных работ, что будет довольно адекватно, чтобы заставить обдумать сделанное.

Так или иначе, начат уголовный процесс за намеренное уничтожение или повреждение чужого имущество, если это сделано опасным образом. Полиция указала, что упомянутое преступление классифицируется как особо тяжкое. И мне сложно не провести здесь параллели с другими преступлениями последнего времени, которые остались в памяти, но, похоже, были гораздо более легкими, чем это особо тяжкое преступление, в результате которого пострадал один туалет и ни одного человека.