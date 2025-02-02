Пару недель назад на новостных порталах появилась информация о том, что подростки в рижском микрорайоне Дарзини у остановки общественного транспорта взорвали биотуалет. Тот, классический, передвижной пластиковый, который в народе зовут toitoi. Подростки очевидно напились и решили, что это будет крутая шутка.
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Комментирует Лусис ⟩ За спаленный туалет наказание больше, чем за шпионаж в пользу России
Шуток здесь, конечно, мало; если бы вблизи был человек, все могло бы закончиться более чем печально. С другой стороны - подростки есть подростки и, будем реалистами, взорвать туалет - довольно нелепо. Но, вот, оказывается, молодым героям за это может грозить тюремный срок от трех до десяти лет. И теперь им это уже вряд ли кажется хоть сколько-нибудь смешным.
В соцсетях многие азартно кричали, что "до десяти лет" не означает, что им столько и дадут. Это, несомненно, абсолютная правда. Оценят обстоятельства, оценят нанесенный ущерб, а также то, что нет пострадавших, и приговорят к какому-нибудь условному сроку с часами общественных работ, что будет довольно адекватно, чтобы заставить обдумать сделанное.