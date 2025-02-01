Умер двухлетний мальчик, пропавший днем в Резекненском крае

Информация о пропавшем ребенке поступила в полицию около 15:00, после чего Северолатгальский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции немедленно приступил к поисковой операции, в которой были задействованы значительные силы, в том числе коллеги из других структурных подразделений с несколькими беспилотниками и кинолог со служебной собакой.

К поисковым работам также были привлечены сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы охраны и вертолет Государственной пограничной охраны, проверено несколько водоемов и обследована большая прилегающая территория.

После нескольких часов поисков маленький мальчик был найден без сознания сотрудником Госполиции примерно в 450 метрах от его дома, недалеко от железнодорожных путей.

Полиции помогало большое количество волонтеров.

Informācija papildināta plkst. 22.15: Pazudušais Andrejs Kuzņecovs ap 21.40 atrasts bezsamaņā, mediķi cīnās par viņa dzīvību.



Plašāk: https://t.co/h6bUxWKEJk https://t.co/SLsIuMEoZZ — Valsts policija (@Valsts_policija) February 1, 2025

Ранее сообщалось, что ребенок вышел из своего дома в Ленджской волости Резекненского края 1 февраля около 13.30, в зимней куртке, но без обуви.

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