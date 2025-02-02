В субботу в Риге, на улице Юглас, произошло столкновение грузовика с тремя легковыми автомобилями, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службы (VUGD).
В Риге столкнулись три легковушки и грузовик
Спасатели при помощи гидравлических инструментов освободили одного человека из легкового автомобиля и передали медикам NMPD. Остальные люди выбрались из машин собственными силами.
За прошедшие сутки VUGD получила 39 вызовов - 11 на тушение пожаров, 20 - на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.
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