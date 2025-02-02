Утром в воскресенье в Латгале, Видземе и частично в Курземе движение по главным государственным и региональным дорогам осложнено гололедом, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.
В Латгале, Видземе и местами в Курземе движение осложнено из-за гололеда
Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами. В работах занято 110 единиц зимней техники.
Сложные дорожные условия на Видземском шоссе от Аугшлигатне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе от моста через Браслу до Сталбе и от Стренчи до Валки, на Даугавпилсском шоссе от Пиекалны до Патерниеки, на Лиепайском шоссе от Аннениеки до Мазблидене и от Циецере до Калвене, на всем протяжении Резекненского шоссе, на всем протяжении дороги граница с Россией (Гребнево)-Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой (Медуми) (A13), на Даугавпилсской объездной дороге (A14), на Резекненской объездной дороге (A15) и на дороге Тинужи - Кокнесе (P80) от поворота на Скривери до Кокнесе.
Движение по региональным дорогам затруднено в Латгале и в окрестностях Салдуса, Кулдиги, Тукумса, Огре, Айзкраукле, Валки, Валмиеры, Цесиса, Гулбене и Мадоны.
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