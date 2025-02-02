В Латгале, Видземе и местами в Курземе движение осложнено из-за гололеда

Сложные дорожные условия на Видземском шоссе от Аугшлигатне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе от моста через Браслу до Сталбе и от Стренчи до Валки, на Даугавпилсском шоссе от Пиекалны до Патерниеки, на Лиепайском шоссе от Аннениеки до Мазблидене и от Циецере до Калвене, на всем протяжении Резекненского шоссе, на всем протяжении дороги граница с Россией (Гребнево)-Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой (Медуми) (A13), на Даугавпилсской объездной дороге (A14), на Резекненской объездной дороге (A15) и на дороге Тинужи - Кокнесе (P80) от поворота на Скривери до Кокнесе.