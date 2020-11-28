На проходящем удаленно съезде VL-TB/LNNK будет избрано новое руководство партии

В субботу состоится ежегодный съезд Национального объединения (VL-TB/LNNK).
VL-TB/LNNK станет первой в Латвии партией, которая проведет съезд полностью удаленно.
На съезде будет избрано новое руководство партии, за которое делегаты голосовали по почте. На пост председателя нацобъединения претендует его нынешний руководитель, депутат Сейма Райвис Дзинтарс. Подсчет голосов будет проводиться в прямом эфире.
Перед делегатами выступят председатель Сейма Инара Мурниеце, депутат Европарламента Роберт Зиле и Дзинтарс.
Съезд будет транслироваться на сайте партии и странице партии в Facebook.