В Baby box Детской больницы оставлена малышка

В этом году это первый младенец, оставленный в Baby box Детской больницы.

Baby box в Детской больнице был открыт в сентябре 2009 года и стал тогда первым в Латвии. Всего в стране имеется восемь Baby box - в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.