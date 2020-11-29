Феминизм по-фински. Страна, которой управляют молодые женщины

"Ни одна из партий не может делать все, что хочет," - говорит министр образования и лидер Левого альянса 33-летняя Ли Андерссон.

"Иногда возникают трения, которые мы улаживаем за закрытыми дверями. Иногда можно услышать, что вы непременно должны проводить определенную политику, потому что вы женщина, или что женщинам легче договариваться между собой. Это совсем не обязательно так".

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В юности Санна Марин и представить себе не могла, что будет жить с мужем и двухлетней дочкой на вилле "Кесаранта".

"Политики и политика были бесконечно далеки от меня. Я жила в другом мире", - рассказывает она.

"Как у многих финнов, в истории моей семьи было много грустного", - написала она в своем блоге в 2016 году.

Будущий премьер росла в маленьком городке Пирккала на юго-западе Финляндии. Ее воспитывали мать с партнершей. То, что зовется "радужная семья", при этом постоянно стесненная в средствах.

Мать сама выросла в приюте. Она развелась с мужем-алкоголиком и жила на пособие.

Санна Марин рано начала работать продавщицей. Больших способностей в детстве не проявляла, в школе успевала средне, но с 15 лет стала просить дополнительные задания, чтобы подтянуться, вспоминает ее педагог Паси Кервинен.

По словам Санны Марин, "политический будильник" прозвенел для нее в двадцать с чем-то лет, когда она подумала, что можно изменить к лучшему не только собственную жизнь.

На это и нацелена правительственная Программа равенства. Речь в ней, в частности, идет о том, чтобы поощрять родителей принимать равное участие в заботе о детях, бороться с домашним насилием, ликвидировать разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами и предоставить больше возможностей получить образование для детей бедняков и иммигрантов.

Еще правительство хочет изменить так называемый Акт о трансгендерности, согласно которому лицо, желающее изменить пол, должно перед этим несколько лет находиться под наблюдением психиатров и пройти принудительную стерилизацию.

"У каждого должно быть право самому определять свою идентичность", - утверждает Санна Марин.

Считает ли она трансгендерных женщин женщинами?

"Не мое дело судить, кто есть кто. Каждый должен решать это сам", - отвечает она.

Санна Марин, вероятно, единственная среди глав правительств, кто открыто высказывается таким образом.

Maria Ohisalo BBC

Борцы за права трансгендеров давно добиваются пересмотра отсталого, как они считают, закона. Некоторые из них сомневаются, что правительство Санны Марин на самом деле этого добьется.

Все правительства, предпринимавшие такие попытки раньше, уступали давлению консерваторов, напоминает активист Каспер Кивисто, предлагавший себя коалиции в качестве советника.

"У нас молодая женщина во главе государства, но это лишь символ. Надо менять систему", - говорит он.