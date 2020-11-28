61 год в браке! У обоих - Covid-19, умерли в течение суток. История семьи из Кулдиги

Осенью Covid-19 заболела вся семья, в том числе и сам Айгар - спортсмен, велосипедист, человек, которого в Кулдиге многие знают как первого тренера известного велосипедиста Романа Вайнштейна.

"От кого? Где? Это вопрос, на который мы не можем ответить. Мы даже продукты на дом заказываем. На работу хожу пешком, стараюсь двигаться, занимаюсь спортом", - рассказывает Айгар программе.

Папа с мамой были уже старенькими, а у женщины вдобавок было еще несколько болезней. "Первой заболела мама. Температура. Мы не понимали. Мы думали - так просто. Потом все перешло к отцу. Тогда решили, что нужно делать тест. Поняли - есть", - рассказывает Айгар.

Родителей доставили в больницу в Вентспилсе: "Отец позвонил, сказал, что у него очень хороший, приветливый персонал. Был доволен.

Только спросил – я действительно смогу отсюда уехать? Видимо, чувствовал".

Родители лежали вместе в одной палате в Северо-Курземской региональной больнице в Вентспилсе. В отличие от многих других пациентов, родители Айгара на уход не жаловались: "Нас не пускали. По словам врачей, у матери была температура 40. Отец говорил, что маме действительно плохо".

Родители Айгара ушли с разницей меньше суток. В свидетельстве указано, что причиной смерти стал Covid-19, у отца - еще двусторонняя пневмония.

Смерть не разделила их даже на день: мама умерла в пятницу в полночь, папа - в субботу вскоре после полуночи.

"Он беспощаден - этот вирус", - говорит Айгар.