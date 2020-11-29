Снят запрет на популярную услугу: в Египте сообщили о нововведении для туристов

В Египте вновь открывают места для дайвинга в Южном Синае, сообщает РБК со ссылкой на издание Egypt Independent.
В соответствии с рядом новых требований, 1 декабря в некоторых местах Южного Синая может возобновиться дайвинг для туристических яхт и круизов. Данное решение было принято совместно с Министерством туризма и древностей и местными властями Южного Синая.
Многие курортные отели страны из-за пандемии заполнены всего на 10% от наличия у них мест для туристов. Некоторые отели вынуждены были закрыться.
В профильных туристических ведомствах страны заявляли, что не последнюю роль в падении спроса на отдых в Египте повлияло введение обязательных ПЦР-тестов на Covid-19 для всех туристов.