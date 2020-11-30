Глаза откроются на многое. Прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
- Расширить границы мира обещать не могу. Пока международная планета Юпитер висит рядом с ограничителем Сатурном (до февраля стабильно), резко открытого мира ждать не приходится.
- Зато прекрасные возможности для расширения сознания. В среду планета мышления, информации, коммуникации переходит в знак Стрельца. Во-первых, это дает куда больше оптимизма, чем в знаке Скорпиона.
Во-вторых, это импульс из космоса копать шире - изучать зарубежные новости, опыт, общаться с иностранцами, начать учебу.
Мировоззрение на таких включениях значительно расширяется, у каждого в плоскости своих интересов. Пока нет полноценных возможностей выходить на международный формат, используем любые другие доступные варианты. У многих прям глаза откроются на многое.
- К концу недели формируется очень романтичный аспект. Планета любви и радости Венера в прекрасном взаимодействии с Нептуном. А это и прогулки под Луной, и ужин при свечах, и завалиться вместе под сериальчики, и вспомнить глубокие чувственные переживания.
- Если нет любви, используем этот импульс для творчества. Нептун и Венера непосредственно покровительствуют художникам, музыкантам, сценаристам, создателям ароматов.
Главное, совсем не уйти в фантазии и грезы, или вообще в алкоголь.
В минусовом проявлении аспект планет на такое очень даже способен.
- Еще одна активация под конец недели - Солнце и Марс. Дух и воля, творчество и силы, амбиции и работа. Все вокруг этого! Главное, не в сопротивление и войну. Марс с Солнцем очень даже могут. Хотя... Если аспект благостный, может, и правда, пора проявить волю, силу, сопротивление? Включить свое Я-Солнце? Объявить, что подавление воли не для вас? Использовать во благо конкурентную борьбу?
- Какие импульсы вы не словили бы, помните, что неделя начинается с лунного затмения. Энергии на Полнолуние много. Иногда настолько, что маятник качает в обратную сторону и обнуляет. Лучший способ прожить затмение - почистить дом, себя, поменьше есть, посчитать до 10, попытаться отпустить то, что мешает. В идеале - увидеть свою теневую часть, что сложно. В других видно лучше.
- Затмение в Близнецах - это про легкость. Взять и отпустить. Или вообще забить.