Пн, 30.11.2020
Для меня это заболевание - настоящая русская рулетка. Вы не можете предсказать, выстрелит эта пуля или нет. Вы можете заразиться или не заразиться. Вы можете заразиться им в легкой форме и ничего не почувствовать, а можете почувствовать себя рыбой, которую только что вытащили из воды. Арвид Барщевскис, проректор Даугавпилсского университета
Арвид Барщевскис, проректор Даугавпилсского университета

Глаза откроются на многое. Прогноз от Ярины Астро

ФОТО: Shutterstock/Alex SG

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!

Тут и далее повествование от лица Ярины

  • Расширить границы мира обещать не могу. Пока международная планета Юпитер висит рядом с ограничителем Сатурном (до февраля стабильно), резко открытого мира ждать не приходится.
  • Зато прекрасные возможности для расширения сознания. В среду планета мышления, информации, коммуникации переходит в знак Стрельца. Во-первых, это дает куда больше оптимизма, чем в знаке Скорпиона.

Во-вторых, это импульс из космоса копать шире - изучать зарубежные новости, опыт, общаться с иностранцами, начать учебу.

Мировоззрение на таких включениях значительно расширяется, у каждого в плоскости своих интересов. Пока нет полноценных возможностей выходить на международный формат, используем любые другие доступные варианты. У многих прям глаза откроются на многое.

  • К концу недели формируется очень романтичный аспект. Планета любви и радости Венера в прекрасном взаимодействии с Нептуном. А это и прогулки под Луной, и ужин при свечах, и завалиться вместе под сериальчики, и вспомнить глубокие чувственные переживания.
  • Если нет любви, используем этот импульс для творчества. Нептун и Венера непосредственно покровительствуют художникам, музыкантам, сценаристам, создателям ароматов.

Главное, совсем не уйти в фантазии и грезы, или вообще в алкоголь.

В минусовом проявлении аспект планет на такое очень даже способен.

  • Еще одна активация под конец недели - Солнце и Марс. Дух и воля, творчество и силы, амбиции и работа. Все вокруг этого! Главное, не в сопротивление и войну. Марс с Солнцем очень даже могут. Хотя... Если аспект благостный, может, и правда, пора проявить волю, силу, сопротивление? Включить свое Я-Солнце? Объявить, что подавление воли не для вас? Использовать во благо конкурентную борьбу?
  • Какие импульсы вы не словили бы, помните, что неделя начинается с лунного затмения. Энергии на Полнолуние много. Иногда настолько, что маятник качает в обратную сторону и обнуляет. Лучший способ прожить затмение - почистить дом, себя, поменьше есть, посчитать до 10, попытаться отпустить то, что мешает. В идеале - увидеть свою теневую часть, что сложно. В других видно лучше.
  • Затмение в Близнецах - это про легкость. Взять и отпустить. Или вообще забить.

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