Вт, 1.12.2020
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За попытку дачи взятки в 20 евро гражданина Азербайджана оштрафовали 4300 евро

ФОТО: Shutterstock

В конце недели на контрольно-пропускном пункте Патерниеки гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников, за что был оштрафован на 4300 евро, сообщает агентство LETA.

Гражданин Азербайджана пытался пересечь границу государства на автомобиле с прицепом без соответствующего техосмотра.

Водитель транспортного средства предоставил пограничникам паспорт, в который была вложена банкнота номиналом в 20 евро и являлась взяткой, чтобы пограничники позволили ему пересечь границу.

По факту дачи взятки начат уголовный процесс. Решением прокурора прокуратуры Краславского района гражданин Азербайджана был приговорен к денежному штрафу в размере десяти минимальных зарплат, в частности, 4300 евро.

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