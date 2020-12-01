За попытку дачи взятки в 20 евро гражданина Азербайджана оштрафовали 4300 евро

В конце недели на контрольно-пропускном пункте Патерниеки гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников, за что был оштрафован на 4300 евро, сообщает агентство LETA.
Гражданин Азербайджана пытался пересечь границу государства на автомобиле с прицепом без соответствующего техосмотра.
Водитель транспортного средства предоставил пограничникам паспорт, в который была вложена банкнота номиналом в 20 евро и являлась взяткой, чтобы пограничники позволили ему пересечь границу.
По факту дачи взятки начат уголовный процесс. Решением прокурора прокуратуры Краславского района гражданин Азербайджана был приговорен к денежному штрафу в размере десяти минимальных зарплат, в частности, 4300 евро.