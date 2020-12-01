Взволновавший публику столб в штате Юта пропал, но похожий объявился в Румынии

История загадочного металлического столба в американском штате Юта получила продолжение. Он исчез так же загадочно, как появился, но очень похожий на него объект был обнаружен на другом конце земли, в Румынии.

Как сообщает британская газета Mirror, новый столб впервые заметили 26 ноября на холме Батка Доамней в городе Пятра-Нямц, рядом с известной исторической достопримечательностью, руинами дакской крепости Петродава.

Как и его американский собрат, европейский столб имеет высоту около 4 м, треугольную форму в разрезе, и сделан из блестящего металла, хотя не является его копией. Точно так же неизвестно, кто и зачем его установил.

Власти недовольны."Это охраняемая территория, где ведутся археологические раскопки. Прежде чем устанавливать там что бы то ни было, следовало получить разрешение министерства культуры", - заявила городской уполномоченный по культурному наследию Роксана Жосану.

Пришельцы или шутники?

Первый столб был случайно обнаружен в пустыне в округе Ред Рок штата Юта 18 ноября сотрудниками природоохранного ведомства, занимавшимися подсчетом баранов-толсторогов с вертолета.

Последний раз район фотографировали с воздуха в 2016 году. Тогда столба не было.

Власти не указали местонахождение монолита, чтобы люди не рисковали собой, но искатели приключений вскоре до него добрались.

Дэвид Сурбер стал первым, кому удалось самостоятельно найти металлический столб в Красном каньоне Reuters

В соцсетях установку загадочного объекта приписывали анонимному скульптору-конструктивисту, фанатам фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея: 2001", в котором инопланетяне давали человечеству знать о своем существовании установкой здесь и там загадочных черных обелисков, и даже самим пришельцам.

Ровно через 10 дней столб исчез так же необъяснимо, как возник. В авторстве так никто и не признался.

В отличие от первого, второй столб появился в населенном месте.