Депутат Европарламента от Венгрии ушел в отставку: его задержали на гей-вечеринке

Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после того, как был задержан на секс-вечеринке в Брюсселе, которая нарушала ограничения, введенные из-за Covid-19, сообщает "Медуза".
Инцидент произошел 27 ноября. 1 декабря со ссылкой на источники о нем впервые написало издание La Derniere Heure. Газета отметила, что вечеринка происходила на территории бара, который находится в нескольких десятках метров от полицейского комиссариата в центре Брюсселя. Журналист Euronews Даррен Маккэфри уточнил, что это была вечеринка для гомосексуалов.
Полиция была вызвана из-за шума, так как из-за ограничений в стране все бары и рестораны в Бельгии должны быть закрыты. В ходе рейда были задержаны около 25 человек.
29 ноября Сайер объявил о своей отставке, это произошло до того, как о вечеринке стало известно в СМИ. Он объяснил свой уход усталостью от ежедневной политической борьбы и подчеркнул, что принял решение об уходе "после долгого периода размышлений".
1 декабря Сайер признал, что действительно находился на вечеринке. Он попросил прощения за нарушение правил карантина и заявил о готовности понести наказание за это. При этом бывший депутат утверждал, что не употреблял наркотики.
Сайер был членом правящей в Венгрии консервативной партии "Фидес". В 2010 году при непосредственном участии Сайера в конституцию страны были приняты поправки, которые закрепляли понятие института брака как союза мужчины и женщины.