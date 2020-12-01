Депутат Европарламента от Венгрии ушел в отставку: его задержали на гей-вечеринке

Инцидент произошел 27 ноября. 1 декабря со ссылкой на источники о нем впервые написало издание La Derniere Heure. Газета отметила, что вечеринка происходила на территории бара, который находится в нескольких десятках метров от полицейского комиссариата в центре Брюсселя. Журналист Euronews Даррен Маккэфри уточнил, что это была вечеринка для гомосексуалов.

Полиция была вызвана из-за шума, так как из-за ограничений в стране все бары и рестораны в Бельгии должны быть закрыты. В ходе рейда были задержаны около 25 человек.

У участников вечеринки были изъяты наркотики.

29 ноября Сайер объявил о своей отставке, это произошло до того, как о вечеринке стало известно в СМИ. Он объяснил свой уход усталостью от ежедневной политической борьбы и подчеркнул, что принял решение об уходе "после долгого периода размышлений".

1 декабря Сайер признал, что действительно находился на вечеринке. Он попросил прощения за нарушение правил карантина и заявил о готовности понести наказание за это. При этом бывший депутат утверждал, что не употреблял наркотики.