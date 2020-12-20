Равнодушным не уходит никто: боль, слезы радости и знакомство с собой. Все о звуковой медитации

"Абсолютно понимаю, что я для некоторых вообще крайне странный и непонятный деятель - тащится со своими инструментами куда-то, сидит там и что-то поет..." - смеется Илона, музыкант и человек, проводящий сессии звуковой медитации. И если слово "медитация" нам хоть немного знакомо, то при добавлении "звуковая" начинаются вопросы. Рассказываем, что это такое, почему это нужно каждому особенно сейчас, и знакомимся с Илоной!

Первый раз

Сессия проходила в ноябре - до повторного введения режима ЧС

Я захожу в помещение, вокруг меня несколько человек, которые уже сидят на полу - на ковриках с подушками. Все улыбаются, девушка угощает всех чаем, света - минимально, вокруг горят свечи, полное ощущение уюта. В конце комнаты у стены - набор различных инструментов, названия которых я не знаю. Тут, например, есть чаши: одна - большая, наполненная водой, другие - вроде без нее. Девушка немного рассказывает о ней - звуковой медитации. Далее происходит что-то не совсем понятное - то, что не описать словами. Но я попробую.

(Фото ниже - листайте "карусель", чтобы примерно понимать, как все выглядело)

Мы все лежим на ковриках на спине, начинается музыка, девушка просит зафиксировать свое внимание поочередно на ногах, руках, шее, голове и других частях тела. "Проработали", и уже можно расслабиться. Она просит не думать ни о чем - позволить мыслям приходить и уходить и просто следовать за звуком... Держу это в голове. Все получится - думала я.

Кликайте ниже и слушайте, чтобы было легче понять, о чем я!

Слушаю постепенно перетекающие из одного в другой звуки воды, "кристаллов" и других едва ли не космических инструментов. Одни мне нравятся, другие - не очень, еще один, скрежещущий, - раздражает, а другой - безумно запал в душу, но я так и не поняла, что именно издавало этот звук. "Интересно, сколько еще времени так лежать... Блин. Просили же ни о чем не думать - следую за звуком", - мысли в моей голове. Иду за звуком. И тут начинается пение - я таю. "Интересно, это она сама поет? Или тут колонка где-то рядом? Если повернусь посмотреть, наругают? Ой, все, не думаю", - я действительно старалась отвлечься, и вроде даже получается... "Это кто храпит? Это звук или кто-то рядом? Не, это мужчина рядом, похоже, заснул", - снова в моей голове. Так и прошли примерно полтора часа.

Конец. Я чувствую себя по меньшей мере отдохнувшей и зарядившейся, с полным ощущением покоя. Но, конечно, избавиться от мыслей в голове не вышло. Кто спал - просыпается, робко сидит, слушает, что ощутили те, кто не спал. Опыт, похоже, получили все разный: кто-то тоже пытался отвлечься от посторонних мыслей, но не смог, кто-то с улыбкой рассказывает, что при звуке определенного инструмента почувствовал то, что не испытывал ранее, у одного мужчины и вовсе болели шея и плечи. Те, кто спал, даже не помнят, что спали.

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

После всего, что произошло, было бы странно не поговорить с девушкой, которая провела "сеанс чаш" (так это я называла, что вообще неправильно).

"Сегодня был очень тихий и спокойный опыт. В прошлый раз тут все рыдали лежали",

- смеется Илона, которая и провела эту сессию.

"Сегодня ты этого не встретила, но часто бывает, что у людей поднимаются какие-то образы, например, из прошлого - детство вдруг всплыло. Я вижу даже взаимотесную связь с Луной - вот какая она, такая и практика приблизительно. У нас была убывающая, было довольно спокойно. В прошлый раз перед полнолунием тут текли слезы ручьем, потому что эмоциональный фон накаляется у всех и то, что мы связаны с Луной - никакая не магия, а факт", - рассказывает девушка.

Что это было?

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

- Как это называется, что это сейчас прошло?

- Это была сессия звуковой медитации*. По сути - медитация, в которой мы работаем с нашим вниманием и направляем его на звук.

*По признанию Илоны, данную медитацию называют по-разному: "светская медитация", только в музыкальном формате, "музыкальная медитация" и даже "звуковое путешествие".

- Сколько плюс/минус нужно посетить занятий, чтобы "вкусить" и понять, как это работает?

- "Вкусить" ты можешь и с двух занятий, когда ты уже понимаешь приблизительно, что это. Но, конечно, вот эти навыки внимательности приобретаются у каждого по-своему, со своей скоростью. У некоторых уже с третьего раза, а у кого-то и по 10-15 раз не получается. Но как и все в нашей жизни - это процесс.

И мне кажется, что нет процесса приятнее и интереснее, чем процесс познания себя.

Это то, на что нам обычно не хватает времени. И я воспринимаю эту каждонедельную звуковую практику как такой чудесный момент, когда человек может найти время только для себя, побыть только с собой - да, вокруг него будут люди, но тем не менее - я пришел побыть с собой, побыть в звуках и поисследовать, какой я на самом деле. Вот в этот раз у мужчины болели плечи (боль связана с реакцией участков тела, где есть напряжение. Звуковая практика расслабляет тело), в следующий раз он придет - скорее всего, боли не будет. И так вот каждый раз приходят свои какие-то ощущения, размышления. Можно идти осознано на эту практику, с каким-нибудь вопросом. Например, бывает, что не можешь найти ответ - вот я не знаю как? А почему не знаешь? Потому что ум настолько переполнен информацией, что нет доступа к сердцу.

А в сердце ответы всегда есть!

Так вот эта практика - она всегда помогает отбросить лишнее и прикоснуться к сердцу, а бывает, что оно очень ясно начинает кричать - "Слышишь, хочу вот так! И никак по-другому".

- Большой спрос?

- Не знаю, с чем сравнивать. Я стараюсь каждую неделю проводить (1 раз. - Прим. ред.). (...) Это постоянная практика.

На мой взгляд, эта практика сложнее, чем в спортзале накачать мышцы.

Потому что это неуловимое что-то. Но оно работает. С постоянным повторением. Появляются чудесные моменты, когда ты в покое с собой, когда ты полностью доброжелателен, когда ты с интересом и непривязанностью можешь смотреть на свою жизнь, на происходящее вокруг. А сейчас, мне кажется, это особенно необходимо. Многие свернули свою деятельность, но в настоящее время, наоборот, вижу, что занятия такого рода должны происходить, потому что

люди не знают, как успокоиться и отвлечься от всего".

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

- Например, люди, которые никак такой опыт не принимают: как такого затащить сюда?

- Я придерживаюсь того, что мы никого не можем никуда затащить. И не нужно!

Потому что у каждого человека есть свой момент созревания, когда он к чему-то готов.

- А кому точно звуковая медитация подойдет?

- Приблизительно 3000 человек через меня прошло. Из них, наверно, большая часть - женщины. Это мамочки, у которых нет на себя времени, и такая медитация дает время расслабиться и можно даже выспаться. Некоторые мамы ко мне приходили и спрашивали просто поспать. Это, конечно, смешно, но они помимо сна все равно получали какой-то свой опыт.

В то же самое время это отдельный сегмент тех, кто регулярно приходит - например, пара, для которой это возможность получить новый опыт.

Потому что мы знаем - чтобы отношения развивались, важно получать вместе новый опыт.

И он может быть в том числе такой - можно пойти и научиться вместе пельмени лепить, а можно прийти сюда, а затем обсудить - кто что чувствовал и как прошло.

Часто меня приглашают в девичьи компании, на дни рождения. Было даже 25 человек на дне рождения. Они ничего не знали, но

равнодушным не ушел никто.

У всех было что-то свое, они были очень удивлены и порадовались такому опыту.

- Говоря о сне. У некоторых массажистов, если клиент проваливается в сон - это высшая похвала. А тут?

- У меня бывало, что вся группа засыпает. Было однажды 15-20 человек. И все уснули. И это такое трепетное чувство.

Все, у кого есть дети, наверно, его знают: ты уложил!

Кто-то сопит сладенько там на бочку, кто-то похрапывает (смеется). И на самом деле для меня это очень благостное чувство. Но есть такие дамы, которые - "Ах! Я все пропустила!", и она не может порадоваться, что выспалась наконец, что расслабилась! Потому что, если человек заснул не дома, с чужим человеком - это значит, что он как минимум доверился. Он же не заснет так просто на улице, правда? Человек впадает в сон по причине глубокого расслабления под влиянием звука. Поэтому сон регулярно происходит, и я этому обычно радуюсь.

- А самому этому научиться можно?

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

- Звуковой медитации и работе с чашами литовские мастера (Алисия и Ричард Эйлиякас) обучают. И есть разные другие мастера. Можно самому приобрести какой-нибудь инструмент, который тебе нравится, и попытаться работать с этим звуком.

- Обязательно иметь такой же набор инструментов, как у тебя?

- Нет. Я не занимаюсь в данном случае какой-то патентованной звукотерапией. Хотя это называется в том числе и ей, но я боюсь слова "терапия", потому что там должно быть научное исследование, что-то за этим должно большее стоять. Эти исследования сейчас ведутся активно. В кругах звуковиков, скажем так, есть гипотеза, что звук - это лекарство нашего будущего. Потому что сейчас уже даже раковые клетки разделяют: нашли какую-то определенную вибрацию, которая разделяет раковую клетку. Но это все немножко другая глубина.

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

- А эта медитация что-то дает конкретно женщинам?

- Во-первых, начнем с того, что я верю, что меняют мир именно женщины (улыбается). Просто

когда женщина счастлива - то вокруг весь мир счастлив.

А чтобы она была счастлива, ей нужно научиться себя слышать. А чтобы научиться себя слышать, ей нужно найти время на себя и найти те способы, которые ее делают счастливой. И плюс научиться себя чувствовать. (...) Я бы сказала, что звуковая медитация может раскрыть женщину по отношению к себе в новом качестве. Она может открыть в себе что-то новое.

- Были случаи, когда скептически настроенный мужчина уходил совершенно с другими эмоциями?

- Да, это классический сценарий. Довольно часто было, что человек весь напряженный - говорит, что пригласила жена, но я уже понимаю, как она пригласила (смеется). А по окончании - уже совсем другой.

Теперь немного о самой Илоне

Как вы уже поняли, именно она пела и играла на инструментах во время сессии звуковой медитации.

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

В 26 лет у Илоны случился экзистенциальный кризис:

"Я пыталась понять, почему при всем том благополучии, что у меня было - прекрасная семья, достаток - есть некая составляющая, которой не хватает. И эта составляющая - наверно, истинное я: кто я на самом деле.

(...) Как понять, что я хочу, что мне делать? Ну единственный вариант - искать и пробовать. Правильно? Потому что, когда мы ходим на разные мероприятия, мы понимаем - это отзывается, это не отзывается, это мое, а это не мое".

Так Илона случайно попала в Риге на семинар, посвященный тибетским чашам, а затем - к приезжему эстонскому мастеру Денису Виноградову.

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

"И услышала звуки диджериду - это звуки аборигенских шаманов. Что-то со мной невероятное произошло, и я четко осознала, что у меня рождается музыка от этих звуков", - поделилась певица. К слову, Илона окончила музыкальную школу и даже пробовала свои силы в джазовом направлении, но не срослось. Девушка забросила свое увлечение, осознав на одном из мастер-классов, что не может импровизировать. Оказалось, что она ошибалась.

"Поняла, что музыка есть во всем и вокруг, только нужно позволить ей течь", - рассказывает Илона.

И вот, спустя несколько лет, Илона уже не только проводит свои сессии звуковой медитации для всех желающих, но и в настоящее время ведет переговоры о проведении исследования, доказывающего, что такого рода практика благоприятно влияет на организм и память пожилых и больных деменцией людей. Девушка уже год проводит такие сессии в пансионате с пожилыми людьми с деменцией.

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

"И что я уже сейчас могу заметить: за год у них очень улучшилась память! Почему? Потому что каждый звук рождает ассоциации. Например, колокольчики - с детской колыбелью, бубен - действие, горы - какие-то местности появятся. И вижу у них при прослушивании этих звуков реальные улучшения. Тем более, когда к тебе приходит больной Паркинсоном - он трясется, а во время практики сидит мягенький и у него ничего не колыхается -

ты просто счастлив, потому что понимаешь, что эти звуки так действуют.

Что он может слушать мое пение и просто успокоиться на этот момент. Потом он опять, конечно, приходит в свое состояние. Мы проговариваем, как он себя чувствует, говорит - ухожу с большим чувством покоя".

ФОТО: Из личного архива Илоны Пантеле

На этом путь Илоны по внесению звуковой медитации в массы не заканчивается - девушка также занимается над тем, чтобы к июлю можно было работать и с детьми, а в перерывах пишет медитативные картины точечной техникой: