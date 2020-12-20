Равнодушным не уходит никто: боль, слезы радости и знакомство с собой. Все о звуковой медитации
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"Абсолютно понимаю, что я для некоторых вообще крайне странный и непонятный деятель - тащится со своими инструментами куда-то, сидит там и что-то поет..." - смеется Илона, музыкант и человек, проводящий сессии звуковой медитации. И если слово "медитация" нам хоть немного знакомо, то при добавлении "звуковая" начинаются вопросы. Рассказываем, что это такое, почему это нужно каждому особенно сейчас, и знакомимся с Илоной!
Первый раз
Сессия проходила в ноябре - до повторного введения режима ЧС
Я захожу в помещение, вокруг меня несколько человек, которые уже сидят на полу - на ковриках с подушками. Все улыбаются, девушка угощает всех чаем, света - минимально, вокруг горят свечи, полное ощущение уюта. В конце комнаты у стены - набор различных инструментов, названия которых я не знаю. Тут, например, есть чаши: одна - большая, наполненная водой, другие - вроде без нее. Девушка немного рассказывает о ней - звуковой медитации. Далее происходит что-то не совсем понятное - то, что не описать словами. Но я попробую.
(Фото ниже - листайте "карусель", чтобы примерно понимать, как все выглядело)
Мы все лежим на ковриках на спине, начинается музыка, девушка просит зафиксировать свое внимание поочередно на ногах, руках, шее, голове и других частях тела. "Проработали", и уже можно расслабиться. Она просит не думать ни о чем - позволить мыслям приходить и уходить и просто следовать за звуком... Держу это в голове. Все получится - думала я.
Кликайте ниже и слушайте, чтобы было легче понять, о чем я!
Слушаю постепенно перетекающие из одного в другой звуки воды, "кристаллов" и других едва ли не космических инструментов. Одни мне нравятся, другие - не очень, еще один, скрежещущий, - раздражает, а другой - безумно запал в душу, но я так и не поняла, что именно издавало этот звук. "Интересно, сколько еще времени так лежать... Блин. Просили же ни о чем не думать - следую за звуком", - мысли в моей голове. Иду за звуком. И тут начинается пение - я таю. "Интересно, это она сама поет? Или тут колонка где-то рядом? Если повернусь посмотреть, наругают? Ой, все, не думаю", - я действительно старалась отвлечься, и вроде даже получается... "Это кто храпит? Это звук или кто-то рядом? Не, это мужчина рядом, похоже, заснул", - снова в моей голове. Так и прошли примерно полтора часа.
Конец. Я чувствую себя по меньшей мере отдохнувшей и зарядившейся, с полным ощущением покоя. Но, конечно, избавиться от мыслей в голове не вышло. Кто спал - просыпается, робко сидит, слушает, что ощутили те, кто не спал. Опыт, похоже, получили все разный: кто-то тоже пытался отвлечься от посторонних мыслей, но не смог, кто-то с улыбкой рассказывает, что при звуке определенного инструмента почувствовал то, что не испытывал ранее, у одного мужчины и вовсе болели шея и плечи. Те, кто спал, даже не помнят, что спали.
После всего, что произошло, было бы странно не поговорить с девушкой, которая провела "сеанс чаш" (так это я называла, что вообще неправильно).
- смеется Илона, которая и провела эту сессию.
"Сегодня ты этого не встретила, но часто бывает, что у людей поднимаются какие-то образы, например, из прошлого - детство вдруг всплыло. Я вижу даже взаимотесную связь с Луной - вот какая она, такая и практика приблизительно. У нас была убывающая, было довольно спокойно. В прошлый раз перед полнолунием тут текли слезы ручьем, потому что эмоциональный фон накаляется у всех и то, что мы связаны с Луной - никакая не магия, а факт", - рассказывает девушка.
Что это было?
- Как это называется, что это сейчас прошло?
- Это была сессия звуковой медитации*. По сути - медитация, в которой мы работаем с нашим вниманием и направляем его на звук.
*По признанию Илоны, данную медитацию называют по-разному: "светская медитация", только в музыкальном формате, "музыкальная медитация" и даже "звуковое путешествие".
- Сколько плюс/минус нужно посетить занятий, чтобы "вкусить" и понять, как это работает?
- "Вкусить" ты можешь и с двух занятий, когда ты уже понимаешь приблизительно, что это. Но, конечно, вот эти навыки внимательности приобретаются у каждого по-своему, со своей скоростью. У некоторых уже с третьего раза, а у кого-то и по 10-15 раз не получается. Но как и все в нашей жизни - это процесс.
Это то, на что нам обычно не хватает времени. И я воспринимаю эту каждонедельную звуковую практику как такой чудесный момент, когда человек может найти время только для себя, побыть только с собой - да, вокруг него будут люди, но тем не менее - я пришел побыть с собой, побыть в звуках и поисследовать, какой я на самом деле. Вот в этот раз у мужчины болели плечи (боль связана с реакцией участков тела, где есть напряжение. Звуковая практика расслабляет тело), в следующий раз он придет - скорее всего, боли не будет. И так вот каждый раз приходят свои какие-то ощущения, размышления. Можно идти осознано на эту практику, с каким-нибудь вопросом. Например, бывает, что не можешь найти ответ - вот я не знаю как? А почему не знаешь? Потому что ум настолько переполнен информацией, что нет доступа к сердцу.
Так вот эта практика - она всегда помогает отбросить лишнее и прикоснуться к сердцу, а бывает, что оно очень ясно начинает кричать - "Слышишь, хочу вот так! И никак по-другому".
- Большой спрос?
- Не знаю, с чем сравнивать. Я стараюсь каждую неделю проводить (1 раз. - Прим. ред.). (...) Это постоянная практика.
Потому что это неуловимое что-то. Но оно работает. С постоянным повторением. Появляются чудесные моменты, когда ты в покое с собой, когда ты полностью доброжелателен, когда ты с интересом и непривязанностью можешь смотреть на свою жизнь, на происходящее вокруг. А сейчас, мне кажется, это особенно необходимо. Многие свернули свою деятельность, но в настоящее время, наоборот, вижу, что занятия такого рода должны происходить, потому что
- Например, люди, которые никак такой опыт не принимают: как такого затащить сюда?
- Я придерживаюсь того, что мы никого не можем никуда затащить. И не нужно!
- А кому точно звуковая медитация подойдет?
- Приблизительно 3000 человек через меня прошло. Из них, наверно, большая часть - женщины. Это мамочки, у которых нет на себя времени, и такая медитация дает время расслабиться и можно даже выспаться. Некоторые мамы ко мне приходили и спрашивали просто поспать. Это, конечно, смешно, но они помимо сна все равно получали какой-то свой опыт.
В то же самое время это отдельный сегмент тех, кто регулярно приходит - например, пара, для которой это возможность получить новый опыт.
И он может быть в том числе такой - можно пойти и научиться вместе пельмени лепить, а можно прийти сюда, а затем обсудить - кто что чувствовал и как прошло.
Часто меня приглашают в девичьи компании, на дни рождения. Было даже 25 человек на дне рождения. Они ничего не знали, но
У всех было что-то свое, они были очень удивлены и порадовались такому опыту.
- Говоря о сне. У некоторых массажистов, если клиент проваливается в сон - это высшая похвала. А тут?
- У меня бывало, что вся группа засыпает. Было однажды 15-20 человек. И все уснули. И это такое трепетное чувство.
Кто-то сопит сладенько там на бочку, кто-то похрапывает (смеется). И на самом деле для меня это очень благостное чувство. Но есть такие дамы, которые - "Ах! Я все пропустила!", и она не может порадоваться, что выспалась наконец, что расслабилась! Потому что, если человек заснул не дома, с чужим человеком - это значит, что он как минимум доверился. Он же не заснет так просто на улице, правда? Человек впадает в сон по причине глубокого расслабления под влиянием звука. Поэтому сон регулярно происходит, и я этому обычно радуюсь.
- А самому этому научиться можно?
- Звуковой медитации и работе с чашами литовские мастера (Алисия и Ричард Эйлиякас) обучают. И есть разные другие мастера. Можно самому приобрести какой-нибудь инструмент, который тебе нравится, и попытаться работать с этим звуком.
- Обязательно иметь такой же набор инструментов, как у тебя?
- Нет. Я не занимаюсь в данном случае какой-то патентованной звукотерапией. Хотя это называется в том числе и ей, но я боюсь слова "терапия", потому что там должно быть научное исследование, что-то за этим должно большее стоять. Эти исследования сейчас ведутся активно. В кругах звуковиков, скажем так, есть гипотеза, что звук - это лекарство нашего будущего. Потому что сейчас уже даже раковые клетки разделяют: нашли какую-то определенную вибрацию, которая разделяет раковую клетку. Но это все немножко другая глубина.
- А эта медитация что-то дает конкретно женщинам?
- Во-первых, начнем с того, что я верю, что меняют мир именно женщины (улыбается). Просто
А чтобы она была счастлива, ей нужно научиться себя слышать. А чтобы научиться себя слышать, ей нужно найти время на себя и найти те способы, которые ее делают счастливой. И плюс научиться себя чувствовать. (...) Я бы сказала, что звуковая медитация может раскрыть женщину по отношению к себе в новом качестве. Она может открыть в себе что-то новое.
- Были случаи, когда скептически настроенный мужчина уходил совершенно с другими эмоциями?
- Да, это классический сценарий. Довольно часто было, что человек весь напряженный - говорит, что пригласила жена, но я уже понимаю, как она пригласила (смеется). А по окончании - уже совсем другой.
Теперь немного о самой Илоне
Как вы уже поняли, именно она пела и играла на инструментах во время сессии звуковой медитации.
В 26 лет у Илоны случился экзистенциальный кризис:
"Я пыталась понять, почему при всем том благополучии, что у меня было - прекрасная семья, достаток - есть некая составляющая, которой не хватает. И эта составляющая - наверно, истинное я: кто я на самом деле.
Так Илона случайно попала в Риге на семинар, посвященный тибетским чашам, а затем - к приезжему эстонскому мастеру Денису Виноградову.
"И услышала звуки диджериду - это звуки аборигенских шаманов. Что-то со мной невероятное произошло, и я четко осознала, что у меня рождается музыка от этих звуков", - поделилась певица. К слову, Илона окончила музыкальную школу и даже пробовала свои силы в джазовом направлении, но не срослось. Девушка забросила свое увлечение, осознав на одном из мастер-классов, что не может импровизировать. Оказалось, что она ошибалась.
И вот, спустя несколько лет, Илона уже не только проводит свои сессии звуковой медитации для всех желающих, но и в настоящее время ведет переговоры о проведении исследования, доказывающего, что такого рода практика благоприятно влияет на организм и память пожилых и больных деменцией людей. Девушка уже год проводит такие сессии в пансионате с пожилыми людьми с деменцией.
"И что я уже сейчас могу заметить: за год у них очень улучшилась память! Почему? Потому что каждый звук рождает ассоциации. Например, колокольчики - с детской колыбелью, бубен - действие, горы - какие-то местности появятся. И вижу у них при прослушивании этих звуков реальные улучшения. Тем более, когда к тебе приходит больной Паркинсоном - он трясется, а во время практики сидит мягенький и у него ничего не колыхается -
Что он может слушать мое пение и просто успокоиться на этот момент. Потом он опять, конечно, приходит в свое состояние. Мы проговариваем, как он себя чувствует, говорит - ухожу с большим чувством покоя".
На этом путь Илоны по внесению звуковой медитации в массы не заканчивается - девушка также занимается над тем, чтобы к июлю можно было работать и с детьми, а в перерывах пишет медитативные картины точечной техникой:
Илона еще с весны работала над выпуском альбома медитативной музыки. И завтра, 21 декабря, выходит альбом Time to.
В большинстве композиций альбома нет слов, но звучит голос, дополняющий звук сакральных инструментов: тибетские поющие чаши, флейта дождя, колокольчики коши, китайская водная чаша, амазонские погремушки, шрути и бубен вибрируют в унисон с вокалом.
Автор и исполнительница музыки Илона Пантеле уверена: если каждый из нас замедлит суету хотя бы на 20 минут в день в практике расслабления, мир обязательно станет счастливее и добрее.
"Для полного погружения найдите для себя время и комфортное место, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, расслабьтесь всем телом и постепенно погружайтесь на свою глубину, направляя внимание на звук. Ваши мысли будут приходить и уходить, как волны. Попробуйте не цепляться за них, а мягко отпускать. Все возникающие чувства и эмоции постарайтесь принять, прожить и освободить. По окончании медитации выпейте теплого чая и неспешно насладитесь моментом", - отмечает Илона.
Вчера же, 19 декабря, Илона представила свой клип на одну из композиций, которая будет в альбоме: