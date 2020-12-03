Актриса Эллен Пейдж объявила, что она трансгендер, и попросила считать ее мужчиной

Актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Пейдж попросил обращаться к нему Эллиот, а не Эллен, и поблагодарил друзей и близких за поддержку.
"Привет, друзья, я хочу поделиться с вами тем, что я транс, мои местоимения - "он" / "они", и меня зовут Эллиот. Я не могу выразить, как это замечательно - наконец-то полюбить себя настолько, чтобы прийти к своему подлинному »я«. Меня бесконечно вдохновляли многие вещи в транс-сообществе. Спасибо вам за ваше мужество, великодушие и неустанную работу над тем, чтобы сделать этот мир более инклюзивным и сострадательным. Я предложу любую поддержку, какую смогу", - написал актер в Instagram. В посте ничего не сказано, переносил ли Пейдж хирургическое вмешательство или гормональную терапию.
Пейдж обещает бороться за права трансгендеров, доля самоубийств среди которых сегодня доходит до 40%.
Эллиот родом из Канады. Большинство кинолюбителей могут помнить его по ролям в фильмах "Джуно", "Начало" и "Люди Икс". Cейчас он снимается в сериале Netflix "Академия Амбрелла". Актер несколько раз номинировался на премии "Оскар", "BAFTA", "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактёров США.
В 2014 году Пейдж объявлял о своей гомосексуальности. Он состоит в браке с хореографом Эммой Портер и посвящает много времени и сил борьбе за права ЛГБТ.
"Мы гордимся нашим супергероем", - написала в официальном Twitter компания Netflix.