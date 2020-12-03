Актриса Эллен Пейдж объявила, что она трансгендер, и попросила считать ее мужчиной

"Привет, друзья, я хочу поделиться с вами тем, что я транс, мои местоимения - "он" / "они", и меня зовут Эллиот. Я не могу выразить, как это замечательно - наконец-то полюбить себя настолько, чтобы прийти к своему подлинному »я«. Меня бесконечно вдохновляли многие вещи в транс-сообществе. Спасибо вам за ваше мужество, великодушие и неустанную работу над тем, чтобы сделать этот мир более инклюзивным и сострадательным. Я предложу любую поддержку, какую смогу", - написал актер в Instagram. В посте ничего не сказано, переносил ли Пейдж хирургическое вмешательство или гормональную терапию.