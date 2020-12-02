В центре Гааги в результате нападения с ножом ранены два человека

В настоящее время нет доказательств того, что инцидент связан с терроризмом.

В связи с происшествием аварийные службы закрыли часть центра города.

Кроме того, в магазине в момент приезда полиции был пожар. Огонь был потушен, но оба раненых были доставлены в больницу, сообщила полиция города в Twitter.

На вопрос, есть ли какие-либо признаки терроризма, пресс-секретарь сообщила AFP, что "мотив в настоящее время неизвестен".