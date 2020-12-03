В Эстонии работники больницы по ошибке отправили зараженного коронавирусом в дом по уходу

В понедельник, 16 ноября, из Клиники восстановительного лечения и сестринского ухода Ида-Вируской центральной больницы в дом по уходу Kiviõli Tervisekeskus был доставлен пациент. Как сообщили Rus.Postimees в доме по уходу, у прибывшего сразу же обнаружили высокую температуру.

"Когда его только уложили на кровать, сразу измерили температуру, она была 38,6. Во вторник температура была уже 40", - рассказывает представитель Kiviõli Tervisekeskus Людмила Мишкова.

По ее словам, поначалу никто не заподозрил коронавирус. "При его поступлении нам никто не сообщил, что он болен", - подчеркнула она.

В свою очередь Ида-Вируская центральная больница заявила, что у пациента во время нахождения в стационаре не было повышенной температуры. «Во время пребывания в больнице, в том числе утром 16 ноября, его температура была ниже 37,0», - заявила руководитель по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева.

Как сообщили в доме по уходу, в среду, 18 ноября, новому постояльцу стало настолько плохо, что пришлось вызвать скорую помощь. С высокой температурой его вновь увезли в больницу, где был сделан тест на коронавирус. На следующий день, 19 ноября, пришли результаты: тест оказался положительным.

!Слава богу, он лежал у нас в отдельной комнате. С ним контактировали пятеро работников, двое из них были отправлены на самоизоляцию, один ушел в отпуск, еще двум Департамент здоровья разрешил работать, но при использовании полного защитного обмундирования", - рассказала Мишкова, добавив, что вынужденная отправка людей в изоляцию хоть и не сильно ударила по деятельности дома по уходу, но все же каждый сотрудник на вес золота и работников, безусловно, всегда не хватает.

По данным Rus.Postimees, позже этот пациент скончался в больнице. В медучреждении эту информацию подтвердили.

В тот же день, когда пациента отправили в дом по уходу, в Клинике восстановительного лечения и сестринского ухода Ида-Вируской центральной больницы стали тестировать персонал на коронавирус. Как сообщила представитель больницы Анна Медведева, первые анализы работники клиники сдали 16 ноября во второй половине дня. "Результат был получен 17 ноября, когда пациент, о котором идет речь, уже был переведен в Кивиыли", - уточнила она.

В период с 17 по 18 ноября в ходе сплошного тестирования коронавирус был обнаружен у 40 работников и пациентов клиники.

Rus.Postimees спросил у представителя больницы, был ли 17 ноября предупрежден дом по уходу о том, что поступивший к ним из очага инфекции пациент тоже может быть заражен, однако ответа на этот вопрос не последовало.

Тем не менее Медведева признала, что сотрудники больницы, отправив пациента в дом по уходу, нарушили правила.

Как сообщили в больнице, этот пациент был доставлен в клинику еще 1 ноября. Тогда же ему сделали первый тест на коронавирус, который был отрицательным. Перед выпиской в дом по уходу пациенту должны были сделать повторный тест, однако этого не произошло.

"Работники, занимавшиеся подготовкой пациента к отправке в Kiviõli Tervisekeskus, не соблюли действующее в больнице требование, согласно которому пациенту необходимо сделать COVID-19 тест менее чем за 72 часа до отправки в другое учреждение по уходу", - признала Медведева.

Вопрос, грозят ли какие-либо санкции работникам, которые не следовали установленному в медучреждении порядку и нарушили введенные в связи с распространением коронавируса требования, в больнице также оставили без ответа.

"Речь идет о достойном сожаления случае. Мы не можем раскрывать подробности внутренней деятельности организации, но больница сделает все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась", - подчеркнула представительница больницы.

Как сообщил 30 ноября Põhjarannik, c очагом в Клинике восстановительного лечения и сестринского ухода Ида-Вируской центральной больницы связан 91 зараженный.