Президент рекомендовал Сейму повторно утвердить Калниньша в должности командира НВС

В среду президент направил спикеру Сейма Инаре Мурниеце письмо, в котором рекомендовал повторно утвердить Калниньша в должности командира НВС.

В письме президент подчеркивает, что НВС под руководством Калниньша показывают рост и развитие. Левитс отметил, что Калниньш зарекомендовал себя как профессиональный и компетентный офицер, обладающий лидерскими качествами.

27 января 2021 года исполняется четыре года с тех пор, как генерал-лейтенант Калниньш является командующим НВС.