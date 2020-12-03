Чт, 3.12.2020
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Президент рекомендовал Сейму повторно утвердить Калниньша в должности командира НВС

Леонид Калниньш

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Президент Эгил Левитс рекомендовал Сейму в должности командира Национальных вооруженных сил (НВС) повторно утвердить генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

В среду президент направил спикеру Сейма Инаре Мурниеце письмо, в котором рекомендовал повторно утвердить Калниньша в должности командира НВС.

В письме президент подчеркивает, что НВС под руководством Калниньша показывают рост и развитие. Левитс отметил, что Калниньш зарекомендовал себя как профессиональный и компетентный офицер, обладающий лидерскими качествами.

27 января 2021 года исполняется четыре года с тех пор, как генерал-лейтенант Калниньш является командующим НВС.

Как сообщалось ранее, министр обороны Артис Пабрикс призвал президента повторно выдвинуть Калниньша на должность командующего НВС.

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