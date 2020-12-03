На выборах в Намибии победил политик по имени Адольф Гитлер

Как добавляет издание, политик избрался от правящей партии Народная организация Юго-Западной Африки (SWAPO — South West Africa People's Organisation) в региональный совет области Ошана от поселения Омпуджа, которое находится в 15 километрах от административного центра. Политик получил 84,88% голосов.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

"Медуза" отмечает, что на выборы политик официально шел под именем Адольф Г. Уунона.

"Тот факт, что у меня такое имя, не означает, что я собираюсь завоевать Ошану. Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - приводит слова Уумуна Русская служба BBC.

По словам политика, он не захотел менять имя, поскольку было уже "слишком поздно": оно значится во всех документах.

"Когда я был ребенком, это мне казалось совершенно нормальным именем. Только будучи подростком я понял, что этот человек хотел завоевать весь мир", - цитирует Уумуна BBC со ссылкой на Bild.

"Дождь" пишет, что политик, как правило, представляется Адольфом Ууноной, а его семья зовет его просто Адольфом.