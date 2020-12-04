Найдена еще одна предсмертная записка Тесака: он отрицает вину в убийствах

Экстремист Максим Марцинкевич (Тесак), которого нашли мертвым в СИЗО, оставил еще одну, третью предсмертную записку. Об этом стало известно из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о его смерти, сообщает "Медуза".
Как сообщает РИА "Новости", записку нашли во рту у экстремиста.
Ранее было известно о двух предсмертных записках Марцинкевича, они были адресованы родным Тесака и администрации СИЗО.
Ранее сообщалось, что сторонник экстремистских идей Максим Марцинкевич 1984 года рождения, более известный как Тесак, был найден мертвым в следственном изоляторе Челябинска. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве. Как сообщил Следственный комитет, Тесак незадолго до смерти признался следователям, что причастен к двум двойным убийствам.