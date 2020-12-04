Найдена еще одна предсмертная записка Тесака: он отрицает вину в убийствах

В ней он отрицает причастность к убийствам, которые ему инкриминировали.

Ранее было известно о двух предсмертных записках Марцинкевича, они были адресованы родным Тесака и администрации СИЗО.

Ранее сообщалось, что сторонник экстремистских идей Максим Марцинкевич 1984 года рождения, более известный как Тесак, был найден мертвым в следственном изоляторе Челябинска. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве. Как сообщил Следственный комитет, Тесак незадолго до смерти признался следователям, что причастен к двум двойным убийствам.