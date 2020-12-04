Пт, 4.12.2020
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Кришьянис Кариньш.
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По выходным продажа цветов, алкоголя и табака также будет запрещена на рынках Риги

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Торговые точки промышленных товаров, цветов, алкоголя и табачных изделий на рижских рынках также будут закрыты по выходным, сообщила LETA руководитель отдела маркетинга и развития SIA Rīgas Centrāltirgus Рената Петрова.

SIA Rīgas Centrāltirgus сообщает, что с учетом объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации и дополнительных мер ограничения из-за Covid-19, установленных на заседании правительства 1 декабря, на Рижском центральном рынке и на Видземском рынке введен ряд мер безопасности.

Помещения регулярно убирают и дезинфицируют, дезинфицирующие средства для рук находятся у всех входов в павильоны, разграничительные линии расположены в павильонах и на открытой площадке для соблюдения дистанции в два метра.

В соответствии с последними ограничениями правительства, в каждом павильоне установлено максимальное количество посетителей с площадью 15 квадратных метров на одного посетителя, что контролируется системой видеонаблюдения и охраной.

Особое внимание уделяется правильному использованию масок торговцами и посетителями рынка, и, насколько это возможно, администрация рынка контролирует, чтобы лица, не соблюдающие требования эпидемиологической безопасности, не обслуживались на территории рынка.

В настоящее время Центральный рынок и Видземские рынки открыты в обычное рабочее время, также, чтобы обеспечить контроль количества посетителей по пятницам и субботам центральный проход между четырьмя павильонами будет закрыт, а две двери в каждом из павильонов будут использоваться для входа и выхода посетителей.

Осознавая, что поток посетителей на рынке может увеличиться с 21 по 31 декабря, планируется привлечь дополнительных сотрудников для контроля количества посетителей. В случае, если принятые меры безопасности окажутся неэффективными, будут приняты дополнительные меры по ограничению распространения Covid-19.

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