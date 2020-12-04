Цепи, меха и цветы: какие сумки мы будем носить в новом сезоне?

Консультанты по стилю подготовили пять актуальных трендов сумок, которые в этом сезоне войдут в десятку лучших.

У каждой женщины есть любимая сумка, которую она хотела бы носить в любое время года, однако стоит помнить, что сумка - это дополнение к одежде, которое способствует визуальному образу.

Если вы надеваете сапоги, шерстяной свитер, джинсы и куртку, скорее всего, сумка, которую вы обычно носите летом с платьем и легкой обувью , не будет правильным выбором.

"В тот момент, когда мы отказываемся от своей единственной сумки и идем в магазин за новой, мы видим, что наша преданность была напрасной, потому что ведущие модные бренды ежегодно готовят для нас различные лакомства" - говорит Агнесе Масальска, менеджер магазина VAN GRAAF.

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1. Структурированные ручки

Иногда может показаться, что сумки через плечо уже устарели. Осенне-зимние тенденции готовы предложить нам спасательный круг - структурированные ручки, которые являются частью самой сумки. Благодаря хорошо продуманным вырезам в верхней части сумки, рассчитанным на руку носителя, мы не только будем выглядеть убедительно, но и привлечем внимание.

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2.Тепло для сумки

Осень и зима - это периоды, когда наши руки тянутся к таким предметам гардероба, которые четко сигнализируют: "На улице холодно - мне нужно тепло и комфорт!", а почему бы не выбрать сумку, которая будет сама напоминать, что нужно согреться? Отличным решением для этой цели станет шерстяная обивка вокруг корпуса сумки или сама сумка, покрытая искусственным мехом.

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3. Цветы

Возможно, кого-то смущает то, что на улице осенью и зимой нет цветов. Однако это не повод забывать о них в своем гардеробе. Напротив - в те дни, когда мы хотим подчеркнуть свою женственность и утонченность, мы выбираем сумки, украшенные крупными цветами того же цвета и из того же материала, что и сумка.

ФОТО: AP/AFP/Reuters/Scanpix/EPA/LETA

4. Толстые цепи

Если же к цветочным мотивам душа не лежит, или они кажутся не всегда уместными, подчеркнуть свою женственность можно с помощью контраста. Выбирайте красивую сумку на толстой цепочке и будьте уверенны, что такое ярко выраженное металлическое дополнение сделает ее более изысканной.

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5.Геометрия

Иногда кажется, что мир моды уже не способен ничем нас удивить. Но затем появляются сумки в виде треугольников, четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников, кубов, кругов, овалов, цилиндров и так далее. Придавая форме определенный дизайн, они выглядят еще более красочно и разнообразно.

ФОТО: AP/AFP/Reuters/Scanpix/EPA/LETA

ФОТО: Reuters/ScanPix