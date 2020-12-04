Цепи, меха и цветы: какие сумки мы будем носить в новом сезоне?

Хотя теплая погода в этом году нас балует достаточно долго, за окном становится все прохладнее - из шкафа приходится доставать не только пальто и ботинки, но и отправляться по магазинам в поисках сезонных сумок. Да, у этого предмета женского гардероба тоже есть подходящее время, когда их лучше всего носить или, наоборот, откладывать на "дальнюю полку".
Консультанты по стилю подготовили пять актуальных трендов сумок, которые в этом сезоне войдут в десятку лучших.
У каждой женщины есть любимая сумка, которую она хотела бы носить в любое время года, однако стоит помнить, что сумка - это дополнение к одежде, которое способствует визуальному образу.
"В тот момент, когда мы отказываемся от своей единственной сумки и идем в магазин за новой, мы видим, что наша преданность была напрасной, потому что ведущие модные бренды ежегодно готовят для нас различные лакомства" - говорит Агнесе Масальска, менеджер магазина VAN GRAAF.
1. Структурированные ручки
Иногда может показаться, что сумки через плечо уже устарели. Осенне-зимние тенденции готовы предложить нам спасательный круг - структурированные ручки, которые являются частью самой сумки. Благодаря хорошо продуманным вырезам в верхней части сумки, рассчитанным на руку носителя, мы не только будем выглядеть убедительно, но и привлечем внимание.
2.Тепло для сумки
Осень и зима - это периоды, когда наши руки тянутся к таким предметам гардероба, которые четко сигнализируют: "На улице холодно - мне нужно тепло и комфорт!", а почему бы не выбрать сумку, которая будет сама напоминать, что нужно согреться? Отличным решением для этой цели станет шерстяная обивка вокруг корпуса сумки или сама сумка, покрытая искусственным мехом.
3. Цветы
Возможно, кого-то смущает то, что на улице осенью и зимой нет цветов. Однако это не повод забывать о них в своем гардеробе. Напротив - в те дни, когда мы хотим подчеркнуть свою женственность и утонченность, мы выбираем сумки, украшенные крупными цветами того же цвета и из того же материала, что и сумка.
4. Толстые цепи
Если же к цветочным мотивам душа не лежит, или они кажутся не всегда уместными, подчеркнуть свою женственность можно с помощью контраста. Выбирайте красивую сумку на толстой цепочке и будьте уверенны, что такое ярко выраженное металлическое дополнение сделает ее более изысканной.
5.Геометрия
Иногда кажется, что мир моды уже не способен ничем нас удивить. Но затем появляются сумки в виде треугольников, четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников, кубов, кругов, овалов, цилиндров и так далее. Придавая форме определенный дизайн, они выглядят еще более красочно и разнообразно.