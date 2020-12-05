Владелец таллиннского гей-клуба: "Самые ярые гомофобы часто оказываются скрытыми геями"

В четверг, 3 декабря, разразился скандал из-за того, что депутат Европарламента от венгерской правящей партии, выступающей за традиционные ценности, был задержан в Брюсселе на домашней секс-вечеринке, нарушающей правила карантина. Вместе с ним был задержан и эстонский дипломат, пишет Limon.
Ситуация очень неординарная и вызывает эмоции и желание высказаться у многих людей.
Портал Limon.ee спросил Эдуарда, владельца таллиннского свингер-клуба Club 69, каково его отношение к этому скандалу, какая посещаемость в лучшие дни в гей-клубах у нас и как дела обстоят в последнее время - в период коронавируса.
Также не новость, а научный факт, что самые ярые гомофобы часто оказываются скрытыми геями, поэтому присутствие венгерского депутата, который является ярым борцом за традиционные ценности, на таком пати лишь подтверждает этот факт и вызывает злорадную усмешку.
Прискорбно, что эту вечеринку устроили в разгар коронавируса, но это является как раз следствием того, что необдуманно закрываются бары и ночные клубы. Все тусовки переместились сейчас в подполье и на домашние мероприятия.
- рассказал Эдуард.
На вопрос о том, приходят ли гости в клуб в масках, он ответил: