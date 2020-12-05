Владелец таллиннского гей-клуба: "Самые ярые гомофобы часто оказываются скрытыми геями"

Ситуация очень неординарная и вызывает эмоции и желание высказаться у многих людей.

Портал Limon.ee спросил Эдуарда, владельца таллиннского свингер-клуба Club 69, каково его отношение к этому скандалу, какая посещаемость в лучшие дни в гей-клубах у нас и как дела обстоят в последнее время - в период коронавируса.

Сама новость о том, что депутаты тоже люди и тоже посещают секс-вечеринки, наверное, уже давно ни для кого не новость.

Также не новость, а научный факт, что самые ярые гомофобы часто оказываются скрытыми геями, поэтому присутствие венгерского депутата, который является ярым борцом за традиционные ценности, на таком пати лишь подтверждает этот факт и вызывает злорадную усмешку.

Прискорбно, что эту вечеринку устроили в разгар коронавируса, но это является как раз следствием того, что необдуманно закрываются бары и ночные клубы. Все тусовки переместились сейчас в подполье и на домашние мероприятия.

В обычные годы в таллиннских гей-клубах бывало одновременно по 300-500 человек, сейчас - 30-50, и то это очень оптимистичная цифра,

- рассказал Эдуард.

На вопрос о том, приходят ли гости в клуб в масках, он ответил: