Врач: подписи за отмену масок в школах указывают на дезинформацию в обществе

На портале Manabalss.lv уже собрано более 26 300 подписей за отмену требования для учащихся начальных классов носить маски для лица в школах. Семейный врач Гундега Скрузе-Янава на передаче Rīta panorāmai канала LTV заявила, что собранные в короткие сроки подписи свидетельствуют о широком распространении дезинформации и информации, вводящей в заблуждение.
Скрузе-Янава подчеркнула, что нет никаких научных доказательств того, что маски могут ухудшить здоровье. Маски не препятствуют циркуляции кислорода и не могут накапливать столько углекислого газа, сколько было невыносимо для организма.
Врач также отверг утверждения о том, что дети не смогут носить маски, и считает, что основателям платформы Manabalss.lv не следует выступать с такой инициативой.
"Тот факт, что так быстро было собрано так много подписей, показывает, как много дезинформации существует сегодня в обществе", - считает врач.
Как сообщалось, во вторник, 1 декабря, правительство приняло решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 11 января и введении ряда дополнительных ограничений. Впредь очно заниматься смогут только воспитанники детских садов и ученики 1-4-х классов, а ученики 5-6-х классов с начала следующей недели, 7 декабря, будут заниматься дистанционно.
Школы должны будут обеспечивать 3 кв. м площади на одного учащегося. В свою очередь с 4 января учителя и ученики в школах должны будут носить маски как во время уроков, так и вне учебного процесса.