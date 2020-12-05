Врач: подписи за отмену масок в школах указывают на дезинформацию в обществе

Скрузе-Янава подчеркнула, что нет никаких научных доказательств того, что маски могут ухудшить здоровье. Маски не препятствуют циркуляции кислорода и не могут накапливать столько углекислого газа, сколько было невыносимо для организма.

Врач также отверг утверждения о том, что дети не смогут носить маски, и считает, что основателям платформы Manabalss.lv не следует выступать с такой инициативой.

"Тот факт, что так быстро было собрано так много подписей, показывает, как много дезинформации существует сегодня в обществе", - считает врач. 1

Как сообщалось, во вторник, 1 декабря, правительство приняло решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 11 января и введении ряда дополнительных ограничений. Впредь очно заниматься смогут только воспитанники детских садов и ученики 1-4-х классов, а ученики 5-6-х классов с начала следующей недели, 7 декабря, будут заниматься дистанционно.