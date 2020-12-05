В Париже начались погромы с поджогами машин: задержаны 30 человек

В субботу, 5 декабря, в Париже во время протестов против спорного закона о безопасности начались беспорядки с поджогами машин. По последним данным было задержано 30 человек, сообщает РИА "Новости".
По известным данным, в акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" приняли участие от 400 до 500 человек.
В субботу, 6 декабря, шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. Позже обстановка стала обостряться, протестующие запускали в полицейских камни и петарды, зажигали файеры, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В ходе акции протеста участники поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения.
На митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Предыдущие акции, в том числе 28 ноября, сопровождались масштабными беспорядками.
Протесты проходят и в других городах Франции.
Как сообщает РИА "Новости", 24 ноября, Нижняя палата французского парламента приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, которые опасаются, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, хотя в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.