В Париже начались погромы с поджогами машин: задержаны 30 человек

По известным данным, в акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" приняли участие от 400 до 500 человек.

В субботу, 6 декабря, шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. Позже обстановка стала обостряться, протестующие запускали в полицейских камни и петарды, зажигали файеры, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В ходе акции протеста участники поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения.

На митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Предыдущие акции, в том числе 28 ноября, сопровождались масштабными беспорядками.

Протесты проходят и в других городах Франции.

Как сообщает РИА "Новости", 24 ноября, Нижняя палата французского парламента приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".