Проверка слов Навального на экстремизм: Следственный комитет опроверг информацию

В этом выпуске:

- Как Джо Байден подбирает себе команду и что означает назначение Джен Псаки на пост пресс-секретаря?

Президент Молдовы Майя Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья.

Проверяют ли Алексея Навального на экстремизм и как лингвистическая экспертиза стала инструментом преследования в России?

Проверяют ли Алексея Навального на экстремизм и как лингвистическая экспертиза стала инструментом преследования в России?

В Москве следователи проводят проверку высказываний российского оппозиционного политика Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы" от 27 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "призывал к насильственному изменению конституционного строя в России".

"В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ)", – отметил собеседник агентства. По этой статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

В сообщении не указано, о каком именно высказывании Навального идет речь. В эфире на радиостанции Навальный говорил: "Знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, – такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно даже насильственным образом". Ведущий на это предположил, что политик не призывает свергать власть, а просто рассуждает – Навальный это не стал отрицать.

Алексей Навальный в своем Instagram написал, что не отказывается от своих слов: "Ну конечно, я так и считаю. Власть готовую оставить голодными людей только ради того, чтобы "не подыграть" определенному политику, надо свергать. Потому что это власть врагов народа. Они думают только о себе, своем богатстве и своих местах. Это экстремизм? Ну возбуждайте дело".

В Twitter Навальный обратился к президенту РФ и написал: "Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами".

Позже в Следственном комитете заявили, что информация о проведении проверки не соответствует действительности. Указывается, что ведомство "всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых" проверках и уголовных делах.

"В очередной раз обращаю внимание средств массовой информации на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам", – заявила официальный представитель комитета Светлана Петренко.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов рассказал "Интерфаксу", что более чем за полгода с момента выхода прямого эфира с оппозиционером никто из правоохранителей с претензиями не обращался.

"Я посмотрел расшифровку эфира от 27 апреля. По моему мнению, никакого экстремизма там нет, иначе к нам бы обратились еще весной. Во-первых, правоохранительные органы следят за каждым выступлением Алексея Навального весьма пристально, а во-вторых, все материалы, которые появляются на "Эхо Москвы", попадают в мониторинг Роскомнадзора", – сказал Венедиктов.

По его словам, "раз семь месяцев этого не было, значит, этого [экстремизма] и не было". Венедиктов предполагает, что проверку могли начать "из-за "взаимоотношений" правоохранительных органов с Навальным, а не из-за его публичных выступлений".

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 05.12.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.