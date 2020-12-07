Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Главными источниками трудностей 2020 года названы стихийные бедствия и экологические проблемы, проблемные президентские выборы в США, а также пандемия коронавируса, которая "изменила жизни практически всех людей на планете и привела к смерти примерно 1,5 миллиона человек по всему миру".