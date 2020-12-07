Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в истории и поместил на обложку перечеркнутую цифру 2020, пишет "Дождь".
Главными источниками трудностей 2020 года названы стихийные бедствия и экологические проблемы, проблемные президентские выборы в США, а также пандемия коронавируса, которая "изменила жизни практически всех людей на планете и привела к смерти примерно 1,5 миллиона человек по всему миру".
TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC— TIME (@TIME) December 5, 2020
"Если бы 2020 год был фильмом-антиутопией, скорее всего вы бы выключили его через 20 минут", - говорится в материале Time.