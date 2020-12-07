Пн, 7.12.2020
Если мы потом увидим, что вакцины еще остались, мы расширим круг, кому они будут доступны. Но, конечно, не будет такого, чтобы частные клиники начали создавать собственные очереди за плату. Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
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Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в истории и поместил на обложку перечеркнутую цифру 2020, пишет "Дождь".

Главными источниками трудностей 2020 года названы стихийные бедствия и экологические проблемы, проблемные президентские выборы в США, а также пандемия коронавируса, которая "изменила жизни практически всех людей на планете и привела к смерти примерно 1,5 миллиона человек по всему миру".

"Если бы 2020 год был фильмом-антиутопией, скорее всего вы бы выключили его через 20 минут", - говорится в материале Time.

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