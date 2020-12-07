C алкоголем, успокоительными, серьезными лекарствами - крайне аккуратно. Прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
- Дорогие дяденьки и тетеньки в костюмах серьезных людей, ну, возьмииите в правительство астрологов. Они вам тада расскажут, что на небе сейчас и еще 10 дней вперед Нептун в квадратуре с Солнцем - это очень тяжелая конфигурация для человечков, от нее башенку сносит так, что фиговенькое время вы выбрали для coming out с алкоголем и перекрытыми лентами с альбомами и красками, пластилином и еже и с ним. Тяжко солнышкам под таким грузом.
- Вселенная целую планету на небосводе выделила, которая за вдохновение отвечает. Благодаря Нептуну мы и спим хорошо, и визуализируем, и мечтаем, и творим. А когда не получается, то ищем вдохновения и сна кто в чем - кто в винишке, кто в других видах узбагоина.
- Когда Нептун спорит с Солнцем, и сон нарушается (или удлиняется), и страхи обостряются, и не просто белочка скачет, а весь зоопарк на прогулку выходит. Затмение же до кучи.
- Очень ннада всем на таком напряженном аспекте вдохновения. И веночки плести, и елочки наряжать, и открытки лепить. Желательно прямо сейчас, когда пришло вдохновение, а не через два дня. Хотя... Как говорится, настоящее творчество приходит тогда, когда художник голодный. Т.е, когда ему чего-то не хватает. Тогда открывается next level - слепила из того, что было и обалдел от открывшихся возможностей. Из серии, а что так тоже можно было?
- Ладно, теперь серьезно. Ребят, с алкоголем, успокоительными, серьезными лекарствами крайне аккуратно.
- Нептун - это фантомные боли. Когда вдруг зажало в груди, голове и других энергоцентрах. Напряженный Нептун - это спонтанная тошнота, которая так же вдруг может пройти.
- Особенно непросто людям с тонкой душевной организацией. На таком аспекте хорошо ловится общее состояние - коллективное бессознательное.
- Напряженный Нептун - это ложь, это иллюзии, это затуманенный взор.
- Чем помочь Нептуну?