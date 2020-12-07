Павлютс: школьникам до 13 лет нужно будет носить маски, чтобы снизить риски

Так политик ответил на вопрос, будет ли изменено или же все-таки сохранено ожидаемое условие о ношении масок в школах с 4 января и детям, которые учатся с 1 по 4 класс, принимая во внимание большое число жителей, подписавшихся за отмену данной нормы.

"Понимаю опасения родителей по поводу своих детей, однако принятые правительством решения необходимо ясно обосновывать. Кроме того, необходимо своевременно подготовиться, чтобы дети были обучены и знали, как правильно использовать маски", - указал политик.

По его словам, Минздрав указал, что к сожалению эпидемиологическая ситуация в стране такова, что маски нужно будет носить и детям в возрасте с семи до 13 лет. "Наш общий приоритет - ограничить пандемию. Этого можно добиться, послушав экспертов. И жители доверяют решениям, которые логически обоснованы и основаны на науке", - выразил уверенность Павлютс.

Под призывом отменить ожидаемое с января условие носить маски в том числе и ученикам начальной школы на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано уже более 27 100 подписей.