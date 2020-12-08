Ограбили магазин, чтобы на выходных получить сигареты

В субботу утром, 5 декабря, в продуктовом магазине в Смарде, в Энгурском крае, двое мужчин с целью раздобыть сигареты ограбили магазин, применив физическую силу и выпустив перцовый газ в лицо продавщицы, сообщает передача Degpunktā.
Ограничения на запрет магазинам продавать алкогольные напитки и табачные изделия по субботам, воскресеньям и в праздничные дни не помешало двум мужчинам в возрасте от 30 лет получить запрещенные товары. Один из них, вооружившись слезоточивым газовым баллончиком, спрятался у служебной двери магазина, дождался продавщицу и напал на нее.
Во время нападения продавщица Маргита ни на минуту не сдавалась и сопротивлялась, пытаясь встать перед входом в магазин. Судя по всему, друг грабителя понял, что соучастник не справляется и бросился ему на помощь. Тогда ситуация стала более опасной.
Вместе нападавшие схватили Маргиту. Один из преступников повалил ее на землю, а сообщник украл сигаретные блоки со склада.
В общей сложности мужчины унесли сигареты 230 различных марок, в результате чего потери магазина составили более 800 евро.
Грабители буквально ворвались в магазин, поэтому в помещении сработала сигнализация. Сотрудники полиции приняли показания потерпевшей и зафиксировали следы, оставленные в магазине и на улице. Пока мужчины не задержаны.