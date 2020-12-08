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Умер легендарный летчик-испытатель Чак Йегер: он первым в истории превысил скорость звука

ФОТО: twitter/cnnbrk

7 декабря в возрасте 97 лет умер летчик-испытатель Чак Йегер, сообщила в его официальном Twitter жена летчика Виктория Йегер, сообщает "Медуза".

Чак Йегер был летчиком Второй мировой войны. Всего он сбил 13 вражеских самолетов, в том числе пять - за один день.

Он летал на более чем 150 военных самолетах и провел в воздухе больше 10 тысяч часов.

Самый известный полет Йегера состоялся 14 октября 1947 года, во время которого он первым в истории превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. Это один из наиболее важных моментов в истории авиации.

Чак Йегер стал известным  в США после выхода книги The Right Stuff Тома Вулфа в 1979 году и одноименного фильма в 1983 году, в котором Йегера сыграл Сэм Шепард.

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