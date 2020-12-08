Умер легендарный летчик-испытатель Чак Йегер: он первым в истории превысил скорость звука

Pilot Chuck Yeager, the first man to fly faster than the speed of sound, has died at age 97 https://t.co/uUCDgvryTj — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 8, 2020

Чак Йегер был летчиком Второй мировой войны. Всего он сбил 13 вражеских самолетов, в том числе пять - за один день.

Он летал на более чем 150 военных самолетах и провел в воздухе больше 10 тысяч часов.

Самый известный полет Йегера состоялся 14 октября 1947 года, во время которого он первым в истории превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. Это один из наиболее важных моментов в истории авиации.