Травля в школе и роль, за которую ненавидели: актриса и модель Сидни Суини

"Я была на ужине или вроде того, когда ко мне подошли несколько человек и спросили, я ли играю Иден в "Рассказе служанки". Я сказала, что да, тогда они ответили, что ненавидят моего персонажа. Я сказала: "Спасибо". Вообще я получаю много негатива из-за этой моей роли", - признавалась Суини L'Officiel в 2018-м.

2019-й, пожалуй, стал самым успешным годом для юной звезды. Она снялась сразу в нескольких картинах: "Отвязная юность", "Клементина", "Однажды... в Голливуде". В последнем именно Квентин Тарантино утвердил девушку на одну из ролей.

"Однажды… в Голливуде" научил меня доброте. Брэд Питт был добр и скромен с каждым человеком. Он просто общался со всей командой, давая понять: "Ребята, мы все работаем вместе, и никто не стоит выше других".

Мне это очень понравилось. Тогда я сказала себе, что до конца жизни буду стараться быть такой же", - признавалась актриса.

Однозначным удачным решением было сняться в сериале "Эйфория", где девушка сыграла Кэсси Ховард с печально известным сексуальным прошлым. Именно в сериале Сидни впервые приняла участие в сценах, будучи обнаженной.

"Поначалу мне было немного неловко, потому что я никогда не делала ничего подобного. У меня был весьма серьезный разговор с мамой, но нагота в сериале не подчеркивается, не выделяется. Показана реальность. (...) Если вы смотрите сериал из-за наготы, то напрасно", - признавалась актриса в интервью.

Трейлер "Эйфории":

Личная жизнь

Девушка, чей рост 161 см при весе 50 кг, нередко подрабатывает и в качестве модели. Фотографии Сидни украшали нидерландский Numéro, австралийский Elle, американские Marie Claire, Vogue и Elite Daily.

Если говорить об отношениях, то тут Суини неохотно делится тем, кто сейчас является ее возлюбленным. Однако фото с гавайского пляжа в ноябре этого года стало предметом обсуждений СМИ и поклонников, которые предполагают, что актриса в отношениях с ресторатором Джонатаном Давино.

Из того, что еще известно о девушке - она ярая любительница горных и водных лыж и плавания, а также у нее есть собака по кличке Танк.

Что сейчас?

В 2020-м в кинокопилке Сидни Суини приключенческий сериал "День за днем" и фильм ужасов "Добро пожаловать в Блумхаус: Ноктюрн". Съемки 2-го сезона "Эйфории" с Зендаей, Алексой Деми и Эриком Дэйном отложили из-за сами знаете чего.