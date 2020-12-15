Травля в школе и роль, за которую ненавидели: актриса и модель Сидни Суини

Ее все чаще можно видеть на больших экранах: от "Однажды... в Голливуде" Тарантино до "Эйфории" от HBO. Совсем недавно девушка стала лицом рекламной кампании косметического бренда Glossier, чем напомнила о себе. Отличный повод узнать ее ближе! Знакомимся с Сидни Суини.
Семья и детство
Сидни Суини родилась 12 сентября 1997-го в Спокане, расположенном на северо-западе США в штате Вашингтон, в семье Скотта и Лизы Мадд Суини, чуть позже на свет появился и их младший сын Трент.
И Трент, и Сидни выбрали карьеру актеров, несмотря на то, что оба родителя были далеки от искусства: отец был связан с медициной, мать - с юриспруденцией.
Сидни уже с ранних лет занималась танцами, занимая призовые места. Будучи подростком, девушка увлеклась грепплингом и всерьез намеревалась стать бойцом MMA.
- признавалась актриса в одном интервью.
Когда девочке было 12 лет, в ее родном городе проводился кастинг для инди-фильма. Сидни заинтересовалась актерским мастерством именно после этого. Роль она получила. Доказав своим родителям значимость идеи стать актрисой, Сидни удалось уговорить семью на переезд в Лос-Анджелес.
"У меня были близкие друзья, которые в один момент перестали быть друзьями из-за того, что их родители говорили обо мне. Получается, что родители влияли на то, что эти тринадцатилетние ребята думали или говорили. А они говорили что-то вроде: "Я не могу поверить, что родители Сидни отпустили ее в этот чертов город", - рассказала она в интервью L'Officiel о первом времени после переезда.
Карьера
Фильмография актрисы началась в 2009 году. Поначалу это были эпизоды в комедийном хорроре "ЗМП: Зомби Массового Поражения", сериалах "Герои" и "Мыслить как преступник". Вскоре число эпизодов только росло. Первыми наиболее значимыми достижениями в карьере девушки можно назвать участие в молодежных "Милых обманщицах" и "В убежище".
В 2018-м Суини параллельно снималась в "Сплошном отстое!" на Netflix, пародирующем подростковую культуру середины 90-х, и "Острых предметах", вышедших на HBO. Актриса также снялась в неонуарном триллере "Под Сильвер-Лэйк", впервые показанном на международном Каннском кинофестивале, и присоединилась к составу сериала "Рассказ служанки". Именно этот сериал принес Сидни узнаваемость, несмотря на то, что роль была небольшой:
Но вместе с тем девушка, наверно, впервые столкнулась с хейтом в свою сторону.
"Я была на ужине или вроде того, когда ко мне подошли несколько человек и спросили, я ли играю Иден в "Рассказе служанки". Я сказала, что да, тогда они ответили, что ненавидят моего персонажа. Я сказала: "Спасибо". Вообще я получаю много негатива из-за этой моей роли", - признавалась Суини L'Officiel в 2018-м.
2019-й, пожалуй, стал самым успешным годом для юной звезды. Она снялась сразу в нескольких картинах: "Отвязная юность", "Клементина", "Однажды... в Голливуде". В последнем именно Квентин Тарантино утвердил девушку на одну из ролей.
"Однажды… в Голливуде" научил меня доброте. Брэд Питт был добр и скромен с каждым человеком. Он просто общался со всей командой, давая понять: "Ребята, мы все работаем вместе, и никто не стоит выше других".
Однозначным удачным решением было сняться в сериале "Эйфория", где девушка сыграла Кэсси Ховард с печально известным сексуальным прошлым. Именно в сериале Сидни впервые приняла участие в сценах, будучи обнаженной.
"Поначалу мне было немного неловко, потому что я никогда не делала ничего подобного. У меня был весьма серьезный разговор с мамой, но нагота в сериале не подчеркивается, не выделяется. Показана реальность. (...) Если вы смотрите сериал из-за наготы, то напрасно", - признавалась актриса в интервью.
Трейлер "Эйфории":
Личная жизнь
Девушка, чей рост 161 см при весе 50 кг, нередко подрабатывает и в качестве модели. Фотографии Сидни украшали нидерландский Numéro, австралийский Elle, американские Marie Claire, Vogue и Elite Daily.
Если говорить об отношениях, то тут Суини неохотно делится тем, кто сейчас является ее возлюбленным. Однако фото с гавайского пляжа в ноябре этого года стало предметом обсуждений СМИ и поклонников, которые предполагают, что актриса в отношениях с ресторатором Джонатаном Давино.
Из того, что еще известно о девушке - она ярая любительница горных и водных лыж и плавания, а также у нее есть собака по кличке Танк.
Что сейчас?
В 2020-м в кинокопилке Сидни Суини приключенческий сериал "День за днем" и фильм ужасов "Добро пожаловать в Блумхаус: Ноктюрн". Съемки 2-го сезона "Эйфории" с Зендаей, Алексой Деми и Эриком Дэйном отложили из-за сами знаете чего.
На 2021-й запланирован выход ряда фильмов с участием актрисы.