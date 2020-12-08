Гиргенс: Необходимо ввести еще более широкие ограничения для пересекающих границу

Латвия должна ввести еще более широкие ограничения для пересекающих границу, что позволит уменьшить ограничения для местных жителей, заявил министр внутренних дел Сандис Гиргенс через своего советника Алису Снегиреву.
На просьбу прокомментировать заявление заместителя главы Государственной пограничной службы (ГПО) Ивара Рускулиса о том, что около 30% проверенных на границах не зарегистрировались на covidpass.lv, Гиргенс сказал, что проверки не проводятся на 100%, потому что нельзя создавать очереди.
По словам министра, пограничники нацелены на сотрудничество, то есть, если пересекающий границу не зарегистрировался, пограничники предлагают заполнить анкету на месте.
"Усиление пограничного контроля - это также вопрос общественной безопасности и способ контролировать недопущение проникновения вируса из-за границы. К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда люди, уехавшие в Эстонию и Литву, оставляют свои телефоны в Латвии, чтобы им не приходилось заполнять анкету и соблюдать самоизоляцию", - сказал министр.
Он считает, что в настоящее время с ограничениями нужно работать по всем направлениям, но не конкретизировал свои предложения по дополнительному контролю въезжающих из-за границы.
Ранее Гиргенс публично признал, что требование о проведении отрицательного теста на Covid-19 в течение последних трех дней после въезда в страну будет содействовать уменьшению распространения инфекции.