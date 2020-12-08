Гиргенс: Необходимо ввести еще более широкие ограничения для пересекающих границу

На просьбу прокомментировать заявление заместителя главы Государственной пограничной службы (ГПО) Ивара Рускулиса о том, что около 30% проверенных на границах не зарегистрировались на covidpass.lv, Гиргенс сказал, что проверки не проводятся на 100%, потому что нельзя создавать очереди.

По словам министра, пограничники нацелены на сотрудничество, то есть, если пересекающий границу не зарегистрировался, пограничники предлагают заполнить анкету на месте.

"Усиление пограничного контроля - это также вопрос общественной безопасности и способ контролировать недопущение проникновения вируса из-за границы. К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда люди, уехавшие в Эстонию и Литву, оставляют свои телефоны в Латвии, чтобы им не приходилось заполнять анкету и соблюдать самоизоляцию", - сказал министр.

Он считает, что в настоящее время с ограничениями нужно работать по всем направлениям, но не конкретизировал свои предложения по дополнительному контролю въезжающих из-за границы.