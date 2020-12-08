Ни прибыли, ни вложений: женщина "отдала" интернет-мошенникам почти 17 000 евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, по данным которой 49-летней женщине предложили принять участие в работе финансовых рынков, пообещав ей выгодное вложение наличности. В обмен на "выгодное" предложение мошенники попросили обеспечить им доступ к компьютеру своей жертвы посредством программы дистанционного управления AnyDesk.

Злоумышленники сняли со счетов женщины более 16 600 евро.

Когда женщина решила забрать полагающуюся ей прибыль, выяснилось, что ни прибыли, ни вложенных денег нет. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Полиция напомнила, что ни под каким предлогом нельзя доверять вход в собственный компьютер посторонним лицам, передавать данные своей ИД-карты, ПИН-кодов, удостоверяющих личность документов и фотографии своих кредитных карточек. Нельзя также по чужому наущению устанавливать в свои компьютеры программы удаленного доступа, поскольку их посредством мошенники получат доступ и конфиденциальным данным пользователя.