Ни прибыли, ни вложений: женщина "отдала" интернет-мошенникам почти 17 000 евро

Действующие в интернете мошенники похитили у жительницы Ида-Вирумаа (Эстония) почти 17 000 евро, убедив ее вложить деньги в якобы успешный инвестиционный проект.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, по данным которой 49-летней женщине предложили принять участие в работе финансовых рынков, пообещав ей выгодное вложение наличности. В обмен на "выгодное" предложение мошенники попросили обеспечить им доступ к компьютеру своей жертвы посредством программы дистанционного управления AnyDesk.
Когда женщина решила забрать полагающуюся ей прибыль, выяснилось, что ни прибыли, ни вложенных денег нет. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.
Полиция напомнила, что ни под каким предлогом нельзя доверять вход в собственный компьютер посторонним лицам, передавать данные своей ИД-карты, ПИН-кодов, удостоверяющих личность документов и фотографии своих кредитных карточек. Нельзя также по чужому наущению устанавливать в свои компьютеры программы удаленного доступа, поскольку их посредством мошенники получат доступ и конфиденциальным данным пользователя.
Обо всех сомнительных сделках с банковским счетом следует немедленно сообщить в свой банк и в полицию.