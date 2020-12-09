Ср, 9.12.2020
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Петросян рассказал о мучительной смерти Джигарханяна

Армен Джигарханян

ФОТО: скриншот видео

Юморист Евгений Петросян принял участие в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" во время которого заявил, что в период, когда Армен Джигарханян уже не мог передвигаться, никто не занимался его лечением и уходом за ним.

"Он сгнил лежа в постели, потому что никто к нему не подходил. В муках, в адских болях от того, что пролежни уже начали гнить", - заявил Евгений Петросян, подчеркнув, что к артисту "никто не подходил", хотя он как диабетик нуждался в уколах.

К слову, бывшая молодая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская винит в смерти режиссера его родственников. Она также заявила, что ему не оказали должную помощь.

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в середине ноября этого года. На момент смерти ему было 85 лет.

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