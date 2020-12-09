Петросян рассказал о мучительной смерти Джигарханяна

"Он сгнил лежа в постели, потому что никто к нему не подходил. В муках, в адских болях от того, что пролежни уже начали гнить", - заявил Евгений Петросян, подчеркнув, что к артисту "никто не подходил", хотя он как диабетик нуждался в уколах.