Петросян рассказал о мучительной смерти Джигарханяна

Юморист Евгений Петросян принял участие в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" во время которого заявил, что в период, когда Армен Джигарханян уже не мог передвигаться, никто не занимался его лечением и уходом за ним.
"Он сгнил лежа в постели, потому что никто к нему не подходил. В муках, в адских болях от того, что пролежни уже начали гнить", - заявил Евгений Петросян, подчеркнув, что к артисту "никто не подходил", хотя он как диабетик нуждался в уколах.
К слову, бывшая молодая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская винит в смерти режиссера его родственников. Она также заявила, что ему не оказали должную помощь.
Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в середине ноября этого года. На момент смерти ему было 85 лет.