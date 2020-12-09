Саманта Тина впервые прокомментировала слухи о своей "искусственной внешности"

Эффектная певица утверждает: "Единственное, что я сделала - приподняла уголки губ. Это был мой комплекс, потому что чувствовала, будто у меня перекошенный рот".

В свою очередь ни губы, ни скулы она не увеличивала. "До меня доходили слухи, что с моих ягодиц якобы взяли жир и закачали в щеки. Нам с сестрой просто повезло с губами. Хотя в детстве нам так не казалось, так как нас постоянно высмеивали. Сестра всегда говорила: "Я терпеть не могу эти наши mačumbas".

Теперь сестре говорю: знаешь, сколько денег некоторые дамы тратят, чтобы получить такие губы, как у нас!

В подростковом возрасте у меня были хомячьи щеки, и меня называли хомяком. Да я и была настоящим хомяком, но теперь, когда эти круглые щеки исчезли, скулы стали выделяться. Я этому рада, хотя понимаю - со временем все сползет вниз", - смеется Тина.