Ср, 9.12.2020
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Саманта Тина впервые прокомментировала слухи о своей "искусственной внешности"

Samanta Tīna

ФОТО: publicitātes

В интервью журналу Ieva латвийская певица Саманта Тина впервые прокомментировала слухи о том, что сделала искусственное увеличение скул и губ.

Эффектная певица утверждает: "Единственное, что я сделала - приподняла уголки губ. Это был мой комплекс, потому что чувствовала, будто у меня перекошенный рот".

В свою очередь ни губы, ни скулы она не увеличивала. "До меня доходили слухи, что с моих ягодиц якобы взяли жир и закачали в щеки. Нам с сестрой просто повезло с губами. Хотя в детстве нам так не казалось, так как нас постоянно высмеивали. Сестра всегда говорила: "Я терпеть не могу эти наши mačumbas".

Теперь сестре говорю: знаешь, сколько денег некоторые дамы тратят, чтобы получить такие губы, как у нас!

В подростковом возрасте у меня были хомячьи щеки, и меня называли хомяком. Да я и была настоящим хомяком, но теперь, когда эти круглые щеки исчезли, скулы стали выделяться. Я этому рада, хотя понимаю - со временем все сползет вниз", - смеется Тина.

Полное интервью c певицей Самантой Тиной читайте в журнале Ieva!

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