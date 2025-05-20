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Сезон аллергии: как защитить кожу и глаза от раздражения пыльцой

Фото статьи
Фото: Andrii Spy_k/shutterstock

Весна – это прекрасное, но и непростое время для аллергиков, ведь с началом сезона цветения дает о себе знать и весенняя аллергия. У одних это проявляется чиханием и заложенностью носа, у других - сильным зудом в глазах или сильным раздражением кожи. Какая пыльца чаще всего становится причиной весенней аллергии и как защитить кожу и глаза от вызываемого ею раздражения, рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

"Каждый год тысячи людей в Латвии испытывают симптомы сезонной аллергии, и чаще всего эту реакцию вызывает пыльца деревьев, попадающая в воздух во время цветения. Она может особенно раздражать глаза и кожу - два очень чувствительных органа, которые нуждаются в повышенной защите и уходе в сезон аллергии", - объясняет фармацевт Марите Шукеле.

 

Какие деревья чаще всего являются виновниками весенней аллергии

Виновниками весенней аллергии чаще всего становятся опыленные деревья, пыльца которых легкая, мелкая и поэтому с ветром разносится на большие расстояния. Эта пыльца способна попадать как в дыхательные пути, так и оседать на коже и слизистых оболочках, вызывая нежелательные реакции, которые у некоторых людей могут быть даже очень выраженными. Ниже представлены наиболее распространенные аллергены деревьев в Латвии и периоды их наиболее активного цветения:

Фото статьи
Фото: TVNET

Фармацевт указывает, что

особое внимание следует уделить березе, которая является одним из самых агрессивных аллергенов в нашем регионе.

Также дуб и ива, хотя их часто игнорируют как источники аллергенов, могут доставлять значительный дискомфорт людям с повышенной чувствительностью, особенно если они живут рядом с лесами или парками.

Фото статьи
Фото: Igor Klyakhin/Shutterstock
"Важно понимать – даже если конкретное дерево не растет рядом с вашим домом, его пыльца с помощью ветра перемещается по воздуху и преодолевает несколько десятков, а то и сотен километров", – предупреждает Марите Шукеле.

 

Как пыльца влияет на кожу и глаза

Аллергия на пыльцу – это не только респираторная проблема. Нередко первые или наиболее выраженные симптомы появляются непосредственно на коже или при неприятных ощущениях в глазах, которые постоянно контактируют с внешней средой.

Симптомы раздражения глаз:

  • Зуд, жжение;
  • Слезотечение, чувствительность к свету;
  • Отек и покраснение век.

Симптомы раздражения кожи:

  • Зуд, покраснение;
  • Сухость, шелушение;
  • Обострение чувствительности, проявления экземы или обострение атопического дерматита.

Марите Шукеле поясняет:

"Когда пыльца попадает на кожу или слизистые оболочки, иммунная система воспринимает это как угрозу и начинает выделять гистамин - вещество, вызывающее воспалительную реакцию".

В результате возникают как видимые симптомы, так и ощущения, которые могут сильно мешать повседневной жизни.

 

Как защитить себя в сезон пыльцы

Личная гигиена и распорядок дня

  • После пребывания на улице тщательно вымойте лицо, руки и глаза прохладной водой;
  • Голову желательно мыть каждый вечер – пыльца легко оседает на волосах и ночью попадает на подушку;
  • Одежду, которую вы носили на улице, сразу кладите отдельно от домашней и стирайте как можно чаще.

Барьеры и защитные средства

  • Используйте увлажняющие гипоаллергенные кремы, способствующие укреплению естественного защитного барьера кожи;
  • Вокруг глаз и носа можно нанести защитный крем или вазелин – это помогает механически остановить пыльцу;
  • Выбирайте косметику без спирта и ароматизаторов – они могут еще больше раздражать кожу.

Защита глаз

  • Солнцезащитные очки на улице помогают не только защититься от солнца, но и уменьшают попадание пыльцы в глаза;
  • Искусственные слезы или увлажняющие капли для глаз помогают уменьшить дискомфорт и смыть аллергены.

Помещения и контроль окружающей среды

  • Проветривайте помещение рано утром или поздно вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе наименьшая;
  • Используйте очистители воздуха или кондиционеры с HEPA-фильтрами;
  • В период активного распространения пыльцы не сушите белье на улице – оно может стать "транспортным средством" пыльцы во внутренние помещения дома.

 

Народные средства против аллергии на пыльцу

Крапивный чай. Крапива - одна из наиболее часто используемых трав при аллергии. Они содержат вещества, похожие на антигистаминные препараты, и могут помочь облегчить чихание и зуд.

Способ применения: 1 чайную ложку сухих листьев залить 250 мл кипятка, дать настояться 10–15 минут. Пить 2-3 раза в день.

Примечание. Этот метод нельзя использовать людям с проблемами почек.

Мед (особенно местный, сырой). Народная медицина считает, что регулярное употребление местного меда помогает акклиматизировать иммунную систему к окружающей пыльце.

Способ применения: 1 чайная ложка в день, в идеале в течение года, чтобы иммунная система постепенно привыкала.

Примечание. Этот метод не следует использовать людям с уже диагностированной тяжелой аллергией на пыльцу или продукты пчеловодства.

Облепиховое масло. Облепиха богата антиоксидантами и противовоспалительными веществами и используется в народной медицине для успокоения кожи и облегчения сухости глаз.

Способ применения: Внутрь – 1 чайная ложка облепихового масла в день; наружно – небольшое количество облепихового масла наносят на кожу вокруг носа или раздраженные участки.

Ромашковый чайный компресс для глаз. Ромашка известна своим успокаивающим и противовоспалительным действием, особенно при раздражении глаз.

Способ применения: Остывший ромашковый чай применяют в качестве компресса – смочите ватный диск и приложите его к векам на 10-15 минут.

Примечание. Перед применением следует убедиться, что у вас нет аллергии непосредственно на ромашку.

Промывание носа соленой водой. Очень распространенный в народной медицине метод очищения дыхательных путей. Соленая вода помогает вымыть пыльцу и слизь из носовых ходов. Промывать нос предпочтительно 1-2 раза в день, особенно после пребывания на открытом воздухе или в период пика концентрации пыльцы.

Способ применения: Приготовьте раствор соленой воды, взяв половину чайной ложки соли на стакан теплой кипяченой воды. Использовать смесь рекомендуется с помощью специального устройства для промывания носа или шприца без иглы, наклонив голову в сторону и осторожно впрыскивая жидкость в одну ноздрю так, чтобы она вытекла из другой.

Более простая альтернатива: в аптеках можно приобрести готовые изотонические или гипертонические солевые спреи или растворы (например, спреи с морской водой или наборы для промывания носа). Они безопасны и удобны для повседневного использования, особенно в поездках или на работе, и не требуют приготовления раствора в домашних условиях.

Мятно-тимьяновые ингаляции. Оба растения обладают противовоспалительным и респираторным действием, поэтому их используют в чаях или ингаляциях.

Способ применения: Для ингаляций – добавьте горсть сушеных листьев в горячую воду и вдыхайте пар в течение 10 минут.

Когда обращаться за медицинской помощью

Аллергия на пыльцу встречается часто, но это не значит, что ее следует считать нормальным, терпимым явлением. Если меры самопомощи и защиты не приносят достаточного облегчения или симптомы становятся более выраженными, не стоит медлить с визитом к врачу.

Если вы видите, что:

  • глаза становятся очень красными, опухшими и чешутся настолько, что это мешает нормально работать или управлять автомобилем;
  • на коже появляются выраженные высыпания, которые со временем становятся болезненными или мокнут;
  • нос постоянно заложен в течение нескольких недель, чихание становится неконтролируемым;
  • лекарства, отпускаемые без рецепта, не работают или не помогают так сильно, как раньше,

– все это повод обратиться за профессиональной помощью.

Аллерголог или семейный врач может:

  • назначить специфические антигистаминные препараты – как в таблетках, так и в виде глазных или кожных капель/кремов;
  • порекомендовать кортикостероидные капли для глаз или мазь местного применения для кожи, если воспаление тяжелое;
  • провести аллерген-тестирование – кожные пробы или анализы крови, которые помогут выявить точные раздражители.

"В более тяжелых случаях врач может предложить также аллерген-специфическую иммунотерапию. Терапию, цель которой - "приучить" иммунную систему к определенному аллергену, тем самым снизить или полностью предотвратить аллергические реакции в долгосрочной перспективе", - говорит фармацевт Марите Шукеле.

"Важно понимать, что раннее лечение не только облегчает симптомы, но и может предотвратить прогрессирование аллергии и ее переход в более тяжелые формы заболевания, такие как астма".

 

Весна также может быть легкой для аллергиков

Сезон пыльцы – определенно не повод отказываться от наслаждения весной, – призывает фармацевт Марите Шукеле: "Благодаря знаниям, разумному распорядку дня и профессиональной поддержке можно контролировать симптомы аллергии и жить полноценной жизнью и в это время года".

Чтобы легче контролировать аллергию, она рекомендует регулярно следить за прогнозами пыльцы, например, на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, и планировать свой день таким образом, чтобы избегать моментов, когда концентрация пыльцы в воздухе самая высокая.

Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.

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