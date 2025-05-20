Сезон аллергии: как защитить кожу и глаза от раздражения пыльцой

Способ применения : Внутрь – 1 чайная ложка облепихового масла в день; наружно – небольшое количество облепихового масла наносят на кожу вокруг носа или раздраженные участки.

Ромашковый чайный компресс для глаз. Ромашка известна своим успокаивающим и противовоспалительным действием, особенно при раздражении глаз.

Способ применения : Остывший ромашковый чай применяют в качестве компресса – смочите ватный диск и приложите его к векам на 10-15 минут.

Примечание . Перед применением следует убедиться, что у вас нет аллергии непосредственно на ромашку.

Промывание носа соленой водой. Очень распространенный в народной медицине метод очищения дыхательных путей. Соленая вода помогает вымыть пыльцу и слизь из носовых ходов. Промывать нос предпочтительно 1-2 раза в день, особенно после пребывания на открытом воздухе или в период пика концентрации пыльцы.

Способ применения : Приготовьте раствор соленой воды, взяв половину чайной ложки соли на стакан теплой кипяченой воды. Использовать смесь рекомендуется с помощью специального устройства для промывания носа или шприца без иглы, наклонив голову в сторону и осторожно впрыскивая жидкость в одну ноздрю так, чтобы она вытекла из другой.