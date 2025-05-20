Сезон аллергии: как защитить кожу и глаза от раздражения пыльцой

Весна – это прекрасное, но и непростое время для аллергиков, ведь с началом сезона цветения дает о себе знать и весенняя аллергия. У одних это проявляется чиханием и заложенностью носа, у других - сильным зудом в глазах или сильным раздражением кожи. Какая пыльца чаще всего становится причиной весенней аллергии и как защитить кожу и глаза от вызываемого ею раздражения, рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
"Каждый год тысячи людей в Латвии испытывают симптомы сезонной аллергии, и чаще всего эту реакцию вызывает пыльца деревьев, попадающая в воздух во время цветения. Она может особенно раздражать глаза и кожу - два очень чувствительных органа, которые нуждаются в повышенной защите и уходе в сезон аллергии", - объясняет фармацевт Марите Шукеле.
Какие деревья чаще всего являются виновниками весенней аллергии
Виновниками весенней аллергии чаще всего становятся опыленные деревья, пыльца которых легкая, мелкая и поэтому с ветром разносится на большие расстояния. Эта пыльца способна попадать как в дыхательные пути, так и оседать на коже и слизистых оболочках, вызывая нежелательные реакции, которые у некоторых людей могут быть даже очень выраженными. Ниже представлены наиболее распространенные аллергены деревьев в Латвии и периоды их наиболее активного цветения:
Фармацевт указывает, что
особое внимание следует уделить березе, которая является одним из самых агрессивных аллергенов в нашем регионе.
Также дуб и ива, хотя их часто игнорируют как источники аллергенов, могут доставлять значительный дискомфорт людям с повышенной чувствительностью, особенно если они живут рядом с лесами или парками.
"Важно понимать – даже если конкретное дерево не растет рядом с вашим домом, его пыльца с помощью ветра перемещается по воздуху и преодолевает несколько десятков, а то и сотен километров", – предупреждает Марите Шукеле.
Как пыльца влияет на кожу и глаза
Аллергия на пыльцу – это не только респираторная проблема. Нередко первые или наиболее выраженные симптомы появляются непосредственно на коже или при неприятных ощущениях в глазах, которые постоянно контактируют с внешней средой.
Симптомы раздражения глаз:
- Зуд, жжение;
- Слезотечение, чувствительность к свету;
- Отек и покраснение век.
Симптомы раздражения кожи:
- Зуд, покраснение;
- Сухость, шелушение;
- Обострение чувствительности, проявления экземы или обострение атопического дерматита.
Марите Шукеле поясняет:
"Когда пыльца попадает на кожу или слизистые оболочки, иммунная система воспринимает это как угрозу и начинает выделять гистамин - вещество, вызывающее воспалительную реакцию".
В результате возникают как видимые симптомы, так и ощущения, которые могут сильно мешать повседневной жизни.
Как защитить себя в сезон пыльцы
Личная гигиена и распорядок дня
- После пребывания на улице тщательно вымойте лицо, руки и глаза прохладной водой;
- Голову желательно мыть каждый вечер – пыльца легко оседает на волосах и ночью попадает на подушку;
- Одежду, которую вы носили на улице, сразу кладите отдельно от домашней и стирайте как можно чаще.
Барьеры и защитные средства
- Используйте увлажняющие гипоаллергенные кремы, способствующие укреплению естественного защитного барьера кожи;
- Вокруг глаз и носа можно нанести защитный крем или вазелин – это помогает механически остановить пыльцу;
- Выбирайте косметику без спирта и ароматизаторов – они могут еще больше раздражать кожу.
Защита глаз
- Солнцезащитные очки на улице помогают не только защититься от солнца, но и уменьшают попадание пыльцы в глаза;
- Искусственные слезы или увлажняющие капли для глаз помогают уменьшить дискомфорт и смыть аллергены.
Помещения и контроль окружающей среды
- Проветривайте помещение рано утром или поздно вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе наименьшая;
- Используйте очистители воздуха или кондиционеры с HEPA-фильтрами;
- В период активного распространения пыльцы не сушите белье на улице – оно может стать "транспортным средством" пыльцы во внутренние помещения дома.
Народные средства против аллергии на пыльцу
Крапивный чай. Крапива - одна из наиболее часто используемых трав при аллергии. Они содержат вещества, похожие на антигистаминные препараты, и могут помочь облегчить чихание и зуд.
Способ применения: 1 чайную ложку сухих листьев залить 250 мл кипятка, дать настояться 10–15 минут. Пить 2-3 раза в день.
Примечание. Этот метод нельзя использовать людям с проблемами почек.
Мед (особенно местный, сырой). Народная медицина считает, что регулярное употребление местного меда помогает акклиматизировать иммунную систему к окружающей пыльце.
Способ применения: 1 чайная ложка в день, в идеале в течение года, чтобы иммунная система постепенно привыкала.
Примечание. Этот метод не следует использовать людям с уже диагностированной тяжелой аллергией на пыльцу или продукты пчеловодства.
Облепиховое масло. Облепиха богата антиоксидантами и противовоспалительными веществами и используется в народной медицине для успокоения кожи и облегчения сухости глаз.
Способ применения: Внутрь – 1 чайная ложка облепихового масла в день; наружно – небольшое количество облепихового масла наносят на кожу вокруг носа или раздраженные участки.
Ромашковый чайный компресс для глаз. Ромашка известна своим успокаивающим и противовоспалительным действием, особенно при раздражении глаз.
Способ применения: Остывший ромашковый чай применяют в качестве компресса – смочите ватный диск и приложите его к векам на 10-15 минут.
Примечание. Перед применением следует убедиться, что у вас нет аллергии непосредственно на ромашку.
Промывание носа соленой водой. Очень распространенный в народной медицине метод очищения дыхательных путей. Соленая вода помогает вымыть пыльцу и слизь из носовых ходов. Промывать нос предпочтительно 1-2 раза в день, особенно после пребывания на открытом воздухе или в период пика концентрации пыльцы.
Способ применения: Приготовьте раствор соленой воды, взяв половину чайной ложки соли на стакан теплой кипяченой воды. Использовать смесь рекомендуется с помощью специального устройства для промывания носа или шприца без иглы, наклонив голову в сторону и осторожно впрыскивая жидкость в одну ноздрю так, чтобы она вытекла из другой.
Более простая альтернатива: в аптеках можно приобрести готовые изотонические или гипертонические солевые спреи или растворы (например, спреи с морской водой или наборы для промывания носа). Они безопасны и удобны для повседневного использования, особенно в поездках или на работе, и не требуют приготовления раствора в домашних условиях.
Мятно-тимьяновые ингаляции. Оба растения обладают противовоспалительным и респираторным действием, поэтому их используют в чаях или ингаляциях.
Способ применения: Для ингаляций – добавьте горсть сушеных листьев в горячую воду и вдыхайте пар в течение 10 минут.
Когда обращаться за медицинской помощью
Аллергия на пыльцу встречается часто, но это не значит, что ее следует считать нормальным, терпимым явлением. Если меры самопомощи и защиты не приносят достаточного облегчения или симптомы становятся более выраженными, не стоит медлить с визитом к врачу.
Если вы видите, что:
- глаза становятся очень красными, опухшими и чешутся настолько, что это мешает нормально работать или управлять автомобилем;
- на коже появляются выраженные высыпания, которые со временем становятся болезненными или мокнут;
- нос постоянно заложен в течение нескольких недель, чихание становится неконтролируемым;
- лекарства, отпускаемые без рецепта, не работают или не помогают так сильно, как раньше,
– все это повод обратиться за профессиональной помощью.
Аллерголог или семейный врач может:
- назначить специфические антигистаминные препараты – как в таблетках, так и в виде глазных или кожных капель/кремов;
- порекомендовать кортикостероидные капли для глаз или мазь местного применения для кожи, если воспаление тяжелое;
- провести аллерген-тестирование – кожные пробы или анализы крови, которые помогут выявить точные раздражители.
"В более тяжелых случаях врач может предложить также аллерген-специфическую иммунотерапию. Терапию, цель которой - "приучить" иммунную систему к определенному аллергену, тем самым снизить или полностью предотвратить аллергические реакции в долгосрочной перспективе", - говорит фармацевт Марите Шукеле.
"Важно понимать, что раннее лечение не только облегчает симптомы, но и может предотвратить прогрессирование аллергии и ее переход в более тяжелые формы заболевания, такие как астма".
Весна также может быть легкой для аллергиков
Сезон пыльцы – определенно не повод отказываться от наслаждения весной, – призывает фармацевт Марите Шукеле: "Благодаря знаниям, разумному распорядку дня и профессиональной поддержке можно контролировать симптомы аллергии и жить полноценной жизнью и в это время года".
Чтобы легче контролировать аллергию, она рекомендует регулярно следить за прогнозами пыльцы, например, на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, и планировать свой день таким образом, чтобы избегать моментов, когда концентрация пыльцы в воздухе самая высокая.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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