Венеция потратила 6 миллиардов евро на систему защиты от наводнений. Это ее не спасло

Во вторник утром, 8 декабря, из-за прилива уровень воды поднялся на 1,5 метра. Метеорологи прогнозировали подъем уровня воды на 1,2 метра, а с высоты 1,3 метра срабатывают 78 мобильных барьеров.

Во вторник затопило площадь Святого Марка. На тот момент было уже поздно активировать систему Mose.

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

"Ситуация очень плохая, потому что мы этого не ожидали", - сказал Матео Сечи, представитель группы активистов Venessia.com. "Это большое разочарование, потому что мы думали, что с Mose ничего больше не будет, но вместо этого мы вернулись на начальную точку. Та же самая проблема".

Наводнения также затронули местные бары, рестораны и магазины.

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

Система защиты от наводнений Mose была впервые полностью испытана в июле этого года. Были большие надежды, что Венеция будет защищена от наводнения, отделив Венецианскую лагуну от моря. Первые два испытания, в которых уровень воды поднялся на 1,2 и 1,35 метра, прошли успешно.

Проект Mose был разработан в 1984 году и должен был быть реализован в 2011 году, но был отложен из-за коррупционного скандала и роста затрат.

Общая стоимость проекта составила шесть миллиардов евро. Ограждения предназначены для предотвращения повышения уровня воды до трех метров.