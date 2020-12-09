Венеция потратила 6 миллиардов евро на систему защиты от наводнений. Это ее не спасло

В Венеции система защиты от наводнений не сработала из-за неверных прогнозов погоды, в результате чего город был затоплен, сообщает газета The Guardian.
Во вторник утром, 8 декабря, из-за прилива уровень воды поднялся на 1,5 метра. Метеорологи прогнозировали подъем уровня воды на 1,2 метра, а с высоты 1,3 метра срабатывают 78 мобильных барьеров.
Во вторник затопило площадь Святого Марка. На тот момент было уже поздно активировать систему Mose.
"Ситуация очень плохая, потому что мы этого не ожидали", - сказал Матео Сечи, представитель группы активистов Venessia.com. "Это большое разочарование, потому что мы думали, что с Mose ничего больше не будет, но вместо этого мы вернулись на начальную точку. Та же самая проблема".
Наводнения также затронули местные бары, рестораны и магазины.
Система защиты от наводнений Mose была впервые полностью испытана в июле этого года. Были большие надежды, что Венеция будет защищена от наводнения, отделив Венецианскую лагуну от моря. Первые два испытания, в которых уровень воды поднялся на 1,2 и 1,35 метра, прошли успешно.
Проект Mose был разработан в 1984 году и должен был быть реализован в 2011 году, но был отложен из-за коррупционного скандала и роста затрат.
Общая стоимость проекта составила шесть миллиардов евро. Ограждения предназначены для предотвращения повышения уровня воды до трех метров.
Галерея: Наводнение в Венеции