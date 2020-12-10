Девочка упала в ледяную реку: ее спас охранник магазина; теперь врачи спасают его

В пятницу, 4 декабря, в Тарту около трех часов дня спасатели получили вызов к магазину Prisma в конце улицы Сыбра, где 12-летняя девочка упала в реку Эмайыги. К моменту прибытия спасателей охранник Prisma с помощью полицейских уже вытащил ребенка на берег. Однако позднее "скорая" доставила охранника в больницу, поскольку он так сильно переохладился, что получил воспаление легких, рассказывает Rus.Postimees со ссылкой на Tartu Postimees.
Здоровье девочки на месте проверили работники скорой помощи, которые отвезли мокрого ребенка домой.
Айвар Волас (57) работает в охранной фирме Skarabeus седьмой год и сейчас охраняет магазин Prisma. В пятницу он как раз находился на рабочем месте, когда к информационной стойке магазина подбежала женщина и сообщила, что ребенок упал в реку. Волас выбежал на улицу.
Во вторник, 8 декабря, гражданская жена Воласа Марью Ильвес сообщила, что накануне он упал в обморок, температура у него была 34,4 градуса. Кровяное давление тоже было крайне низким. "Я очень расстроена, потому что Айвар такой хороший человек, он всегда хочет всем помочь, а сейчас он находится в больнице с пневмонией", - сказала Ильвес. Врачи считают, что на выздоровление, вероятно, уйдет очень много времени, потому что в прошлом у мужчины были проблемы с легкими, а также он страдает апноэ.
По словам Ильвес, с пятницы у Воласа постоянно держалась температура около 39,5, но в понедельник упала так низко, что он потерял сознание.
"Айвар рассказал, что он в жизни не бегал так быстро, как от "Призмы" до реки, он был в легкой одежде", - отметила Ильвес. "Айвар такой душевный человек, особенно когда дело касается детей", - добавила она.
Крутой и скользкий
Девочка упала в воду с мостков на улице Сыбра и на момент появления Воласа, пыталась удержаться за бетонную набережную. Сам Волас теперь не может вспомнить, сколько у него ушло времени на все - в состоянии шока время воспринимается по-другому. Неизвестно и то, когда именно девочка упала в воду и сколько она пробыла в ледяной воде.
Охранник схватил девочку и попытался вытащить ее наверх, но крутой и скользкий берег и тяжесть намокшей одежды не позволили ему вытянуть ребенка в одиночку. Волас и сам отец, поэтому понимает тот всеобъемлющий страх, когда что-то происходит с ребенком. В голове у него стучало: "Если сейчас не придет помощь, я прыгну в воду и попробую ее вытащить".
К большому счастью, вскоре на место прибыла полиция, которая поспешила им на помощь. Общими усилиями ребенка удалось вытащить из ледяной воды.
С родителями девочки Волас не встречался. "Важнее было передать ребенка на попечение спасателей и "скорой", а самому вернуться на рабочее место", - пояснил он тогда.
Исполнительный директор тартуского отделения Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ Роде Пярн-Мяги назвал охранника героем и отметил, что гордится тем, что у них такие смелые работники. "Фирма премирует его. С какой формулировкой и в каком объеме, определится на собрании правления в ближайшее время", - сказал он.
В этом году в Эстонии утонули 56 человек, из них трое - в Тартумаа.
Если вы тонете:
- зовите на помощь;
- постарайтесь сохранять спокойствие и не метаться;
- поищите взглядом плавающие поблизости предметы;
- попробуйте удержаться на воде, спокойно плавая;
- одежда и даже сапоги могут помочь удержаться на поверхности.
Если вы не можете прийти на помощь тонущему:
- обратите на это внимание кого-то еще;
- в бассейне, аквапарке и на общественном пляже позовите спасателей.
Сначала постарайтесь хоть как-то помочь тонущему и только потом зовите помощь или отправьте кого-нибудь за ней.
Позвоните по 112 и сообщите, что случилось.
Источник: Спасательный департамент Эстонии