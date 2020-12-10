Девочка упала в ледяную реку: ее спас охранник магазина; теперь врачи спасают его

Здоровье девочки на месте проверили работники скорой помощи, которые отвезли мокрого ребенка домой.

Айвар Волас (57) работает в охранной фирме Skarabeus седьмой год и сейчас охраняет магазин Prisma. В пятницу он как раз находился на рабочем месте, когда к информационной стойке магазина подбежала женщина и сообщила, что ребенок упал в реку. Волас выбежал на улицу.

Во вторник, 8 декабря, гражданская жена Воласа Марью Ильвес сообщила, что накануне он упал в обморок, температура у него была 34,4 градуса. Кровяное давление тоже было крайне низким. "Я очень расстроена, потому что Айвар такой хороший человек, он всегда хочет всем помочь, а сейчас он находится в больнице с пневмонией", - сказала Ильвес. Врачи считают, что на выздоровление, вероятно, уйдет очень много времени, потому что в прошлом у мужчины были проблемы с легкими, а также он страдает апноэ.

По словам Ильвес, с пятницы у Воласа постоянно держалась температура около 39,5, но в понедельник упала так низко, что он потерял сознание.

"Айвар рассказал, что он в жизни не бегал так быстро, как от "Призмы" до реки, он был в легкой одежде", - отметила Ильвес. "Айвар такой душевный человек, особенно когда дело касается детей", - добавила она.

Крутой и скользкий

Девочка упала в воду с мостков на улице Сыбра и на момент появления Воласа, пыталась удержаться за бетонную набережную. Сам Волас теперь не может вспомнить, сколько у него ушло времени на все - в состоянии шока время воспринимается по-другому. Неизвестно и то, когда именно девочка упала в воду и сколько она пробыла в ледяной воде.

Охранник схватил девочку и попытался вытащить ее наверх, но крутой и скользкий берег и тяжесть намокшей одежды не позволили ему вытянуть ребенка в одиночку. Волас и сам отец, поэтому понимает тот всеобъемлющий страх, когда что-то происходит с ребенком. В голове у него стучало: "Если сейчас не придет помощь, я прыгну в воду и попробую ее вытащить".

К большому счастью, вскоре на место прибыла полиция, которая поспешила им на помощь. Общими усилиями ребенка удалось вытащить из ледяной воды.

С родителями девочки Волас не встречался. "Важнее было передать ребенка на попечение спасателей и "скорой", а самому вернуться на рабочее место", - пояснил он тогда.

Исполнительный директор тартуского отделения Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ Роде Пярн-Мяги назвал охранника героем и отметил, что гордится тем, что у них такие смелые работники. "Фирма премирует его. С какой формулировкой и в каком объеме, определится на собрании правления в ближайшее время", - сказал он.

В этом году в Эстонии утонули 56 человек, из них трое - в Тартумаа.