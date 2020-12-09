Омбудсмен о проблемах в экономике и здравоохранении: виновно правительство

Пандемия Covid-19 выявила ряд важных проблем как в экономике, так и в здравоохранении, и в них виновато правительство, заявил омбудсмен Юрис Янсонс на конференции "Почему трудно довериться мнению и решениям правительства в кризисной ситуации?".
Он отметил, что пандемия высветила проблемы в экономической сфере. "Была допущена ситуация, когда многие [жители] не могли получать достаточные пособия по простою, чтобы иметь возможность содержать себя во время безработицы.
- сказал он.
Янсонс подчеркнул, что осенью ситуация улучшилась, и правительство приняло во внимание ошибки, допущенные весной, но "коммуникация со стороны правительства могла быть лучше, чтобы и "бизнесмен, и житель знали, что государство позаботится о них".
Что касается сектора здравоохранения, омбудсмен выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией, когда имеется достаточное количество коек, но не хватает медицинского персонала для работы. Он заявил, что это - следствие многолетней политики правительства, поскольку медики не получали достойных зарплат.