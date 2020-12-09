Омбудсмен о проблемах в экономике и здравоохранении: виновно правительство

Он отметил, что пандемия высветила проблемы в экономической сфере. "Была допущена ситуация, когда многие [жители] не могли получать достаточные пособия по простою, чтобы иметь возможность содержать себя во время безработицы.

В течение многих лет правительство допускало существование налогового регулирования, которое не было солидарным и устойчивым, и в этой кризисной ситуации виновно именно правительство, а не общество",

- сказал он.

Янсонс подчеркнул, что осенью ситуация улучшилась, и правительство приняло во внимание ошибки, допущенные весной, но "коммуникация со стороны правительства могла быть лучше, чтобы и "бизнесмен, и житель знали, что государство позаботится о них".