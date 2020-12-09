Сартс: у каждого есть право на мнение, но факты остаются фактами

Сейчас как в мире, так и в Латвии происходит революция информационного пространства, когда общество все больше потребляет "легкую" информацию и отказывается думать рационально. Об этом в среду на конференции "Почему трудно довериться мнению и решениям правительства в кризисной ситуации?" заявил директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, сообщает агентство LETA.
Он указал, что сейчас происходит очень активный оборот и распространение ложной информации. "Обществу все сложнее отличить мнение от факта.
У каждого из нас есть право высказывать свое мнение, но факты остаются фактами и ссориться из-за них не рационально",
- отметил он.
По словам Сартса, сейчас общество получает информацию из нескольких непроверенных источников, и часто складываются ситуации, когда у человека целевая аудитория шире, чем у проверенных СМИ. Это создает опасения, так как человек фактически не отвечает за сказанное им, указал Сартс.
"Человек хочет верить в желаемое и этому очень сложно противостоять", - сказал он, отметив, что алгоритмы соцсетей очень быстро узнают, что человеку нравится, и создают так называемые информационные пузыри, и в конце концов эта информация влияет на то, как мы видим вещи и как на них реагируем.
Кроме того, он выразил мнение, что общество все больше отказывается оценивать информацию рационально.
"Исследования показывают, что в среднем человек посвящает новости всего семь секунд, за это время не может сложиться рациональный анализ прочитанного заголовка, а только эмоции и ничего более",
- сказал Сартс.
Напомним, для ограничения распространения Covid-19 в стране с 9 ноября по 11 января объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений.