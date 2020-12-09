В России принят закон, разрешающий бывшим президентам нарушать законы

Госдума РФ в среду в третьем чтении приняла закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов России на все время их жизни, пишет "Медуза".
До этого президента не могли призвать к административной или уголовной ответственности только во время его полномочий.
Изменения в законодательстве предусматривают, что бывшие президенты после окончания полномочий фактически смогут практически безнаказанно нарушать законы.
Изменения в законах предусматривают также усложнение процедуры, в ходе которой неприкосновенности бывшего президента можно лишить.
Принятый в среду законопроект - одно из нескольких предложений, разработанных после последней конституционной реформы.
Новый закон в данный момент относится на двух людей - Владимира Путина и Дмитрия Медведева.