Ср, 9.12.2020
Мы находимся в буре, и судном на море управляет команда. Командой руководит капитан, или премьер-министр. Мы все полагаемся на команду и ее капитана. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
3
1 мин для прочтения

В России принят закон, разрешающий бывшим президентам нарушать законы

ФОТО: Reuters/ScanPix

Госдума РФ в среду в третьем чтении приняла закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов России на все время их жизни, пишет "Медуза".

До этого президента не могли призвать к административной или уголовной ответственности только во время его полномочий.

Изменения в законодательстве предусматривают, что бывшие президенты после окончания полномочий фактически смогут практически безнаказанно нарушать законы.

Изменения в законах предусматривают также усложнение процедуры, в ходе которой неприкосновенности бывшего президента можно лишить.

Принятый в среду законопроект - одно из нескольких предложений, разработанных после последней конституционной реформы.

Новый закон в данный момент относится на двух людей - Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Последние новости

НАВЕРХ
Back