Анализ рыбы: селедка и шпроты полезнее лосося, форели и тунца?

Рыба считается очень ценным продуктом, в основном из-за жирных кислот Омега-3, которые специалисты рекомендуют употреблять 1-2 граммов в день. Чтобы выяснить, сколько жирных кислот Омега-3 содержат 100 граммов различной рыбы и можно ли их использовать для усвоения желаемой суточной нормы, программа Латвийского телевидения Pārtikas revidents передала в лабораторию BIOR образцы нескольких видов рыбы. Анализы показали, что относительно дешевые шпроты и селедка будут полезнее лосося, форели и тунца.
Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания.
Свежая, маринованная, соленая и копченая рыба
Анализ показал, что больше всего Омега-3 содержится в селедке в маринаде - съев 100 граммов этого продукта, дневная норма будет соблюдена с избытком. Стоит признать, что вся проверенная рыба содержит много Омега-3 и употребление не менее 100 граммов этого продукта в день будет соответствовать дневному минимуму.
Однако не стоит забывать, что в составе селедки не только много Омега-3, но и соли. Специалист по питанию Дзинтра Кокта отметила, что иногда есть селедку - хорошо, однако из-за повышенного содержания соли употреблять ее часто не рекомендуется.
Нередко можно слышать заявления о том, что лосось полезнее, однако анализ BIOR показал, что образец атлантического лосося менее ценен, чем селедка в маринаде. В свою очередь, соленый лосось в упаковке менее ценен, чем форель.
Исследование, опубликованное 4 года назад, показало, что за последние 15 лет уровень ценных жирных кислот Омега-3 в лососе резко упал. Профессор Латвийского университета и глава лаборатории BIOR Вадим Барткевич отметил, что это из-за корма, которым питается искусственно выращенный лосось.
В программе также отметили, что, несмотря на то, какой уровень концентрации Омега-3 в рыбе, важен способ ее приготовления. Кокта отметила, что, если долго жарить и запекать рыбу, то можно потерять до 70% Омега-3. Она советует готовить рыбу в фольге, тушить или легко и быстро обжаривать.
Рыбные консервы
Анализ показал, что высокое содержание Омега-3 и у шпротов в масле. При употреблении целой банки этого продукта - будет получена недельная рекомендуемая норма. Скумбрия в масле входит в суточный минимум жирных кислот, а тунец в масле не достигает даже рекомендуемой суточной нормы.
Специалист по питанию также отметила, что в консервах, где в составе масло, много Омега-3 может содержаться и в нем:
"Масло мы уже не расходуем, в связи с этим в самой рыбе не так уж и много Омега-3".
А что с добавками?
Анна Гаврилова, преподаватель кафедры фармацевтической химии Рижского университета им. Страдиня, отметила, что некоторые утверждают, что природные жирные кислоты Омега-3 лучше. "Но в то же время есть исследования, которые не показывают статистически значимых различий между природными и синтетическими формами", - пояснила химик.