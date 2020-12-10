Анализ рыбы: селедка и шпроты полезнее лосося, форели и тунца?

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания.

Свежая, маринованная, соленая и копченая рыба

Анализ показал, что больше всего Омега-3 содержится в селедке в маринаде - съев 100 граммов этого продукта, дневная норма будет соблюдена с избытком. Стоит признать, что вся проверенная рыба содержит много Омега-3 и употребление не менее 100 граммов этого продукта в день будет соответствовать дневному минимуму.

Однако не стоит забывать, что в составе селедки не только много Омега-3, но и соли. Специалист по питанию Дзинтра Кокта отметила, что иногда есть селедку - хорошо, однако из-за повышенного содержания соли употреблять ее часто не рекомендуется.

Нередко можно слышать заявления о том, что лосось полезнее, однако анализ BIOR показал, что образец атлантического лосося менее ценен, чем селедка в маринаде. В свою очередь, соленый лосось в упаковке менее ценен, чем форель. 3

Исследование, опубликованное 4 года назад, показало, что за последние 15 лет уровень ценных жирных кислот Омега-3 в лососе резко упал. Профессор Латвийского университета и глава лаборатории BIOR Вадим Барткевич отметил, что это из-за корма, которым питается искусственно выращенный лосось.

В программе также отметили, что, несмотря на то, какой уровень концентрации Омега-3 в рыбе, важен способ ее приготовления. Кокта отметила, что, если долго жарить и запекать рыбу, то можно потерять до 70% Омега-3. Она советует готовить рыбу в фольге, тушить или легко и быстро обжаривать.

Рыбные консервы

Анализ показал, что высокое содержание Омега-3 и у шпротов в масле. При употреблении целой банки этого продукта - будет получена недельная рекомендуемая норма. Скумбрия в масле входит в суточный минимум жирных кислот, а тунец в масле не достигает даже рекомендуемой суточной нормы.

Специалист по питанию также отметила, что в консервах, где в составе масло, много Омега-3 может содержаться и в нем:

"Масло мы уже не расходуем, в связи с этим в самой рыбе не так уж и много Омега-3". 3

А что с добавками?