Девушку уволили из полиции из-за видео в Instagram. Но, возможно, все дело - в ее победе в конкурсе красоты

"Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц", - призналась Храмцова.

Девушка объясняет свое увольнение личной неприязнью со стороны коллег, которые изменили к ней свое отношение в худшую сторону после победы на конкурсе красоты.

Как пишет "Медуза", в пресс-службе управления Росгвардии увольнение девушки прокомментировали так:

"Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника". 1