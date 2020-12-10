Девушку уволили из полиции из-за видео в Instagram. Но, возможно, все дело - в ее победе в конкурсе красоты

Победительницу конкурса "Краса Росгвардии", прапорщика полиции Анну Храмцову из Екатеринбурга уволили в свердловском управлении ведомства. Все случилось после того, как она показала в Instagram-сториз служебные помещения. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала сама женщина.
"Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц", - призналась Храмцова.
Девушка объясняет свое увольнение личной неприязнью со стороны коллег, которые изменили к ней свое отношение в худшую сторону после победы на конкурсе красоты.
Как пишет "Медуза", в пресс-службе управления Росгвардии увольнение девушки прокомментировали так:
"Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника".
Анна Храмцова - победительница первого всероссийского фотоконкурса Росгвардии, который проходил в апреле прошлого года. Тогда за Анну отдали свои голоса более 57 000 человек. Портретный снимок Храмцовой и фото других финалисток конкурса послужили основой для календаря Росгвардии на 2020 год.