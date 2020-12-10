Чт, 10.12.2020
Мы находимся в буре, и судном на море управляет команда. Командой руководит капитан, или премьер-министр. Мы все полагаемся на команду и ее капитана. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Пикантно
  • Девушку уволили из полиции из-за видео в Instagram. Но, возможно, все дело - в ее победе в конкурсе красоты
1 мин для прочтения

Девушку уволили из полиции из-за видео в Instagram. Но, возможно, все дело - в ее победе в конкурсе красоты

Победительницу конкурса "Краса Росгвардии", прапорщика полиции Анну Храмцову из Екатеринбурга уволили в свердловском управлении ведомства. Все случилось после того, как она показала в Instagram-сториз служебные помещения. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала сама женщина.

"Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц", - призналась Храмцова. 

Девушка объясняет свое увольнение личной неприязнью со стороны коллег, которые изменили к ней свое отношение в худшую сторону после победы на конкурсе красоты.

Как пишет "Медуза", в пресс-службе управления Росгвардии увольнение девушки прокомментировали так: 

"Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника".

Анна Храмцова - победительница первого всероссийского фотоконкурса Росгвардии, который проходил в апреле прошлого года. Тогда за Анну отдали свои голоса более 57 000 человек. Портретный снимок Храмцовой и фото других финалисток конкурса послужили основой для календаря Росгвардии на 2020 год. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back