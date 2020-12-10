Кампания "Останови ложь!": рассказывают, какова на самом деле работа с пациентами с Covid-19

В рамках акции медики Рижской восточной больницы поясняют, какова истинная ситуация, и в каждом эпизоде будет развеян один из мифов.

В первом эпизоде о работе с пациентами с Covid-19 рассказывает анестезиолог-реаниматолог клиники токсикологии и сепсиса стационара Рижской восточной клинической университетской больницы "Гайльэзерс" Роберт Сташинскис, который ежедневно лечит тяжелейших пациентов с вирусом.

Медик указывает, что большая часть заболевших Covid-19 может лечиться дома, однако сейчас число таких пациентов в RAKUS "очень большое" - в больнице находятся около 230 пациентов с коронавирусом, которым необходим медицинский надзор.

Не всем, кто попадает в больницу, необходимо находиться в отделении интенсивной терапии и реанимации, однако в нем сейчас медики борются за жизнь шести человек. Состояние этих людей очень тяжелое - они подключены к аппаратам ИВЛ, так как их легкие практически не работают и люди не могут сами обеспечить свои жизненные функции, поясняет врач.

"К сожалению, тяжесть состояния настолько серьезна, что имеется очень большая вероятность того, что большая часть этих пациентов умрет", - признает Сташинскис.

В этом эпизоде врач развеивает миф о том, что для лечения пациентов с Covid-19 применяются спорные, непроверенные методы. "Наши пациенты получают все необходимые, признанные на международном уровне медикаменты", - отмечает Сташинскис. Однако нередко осложнения настолько тяжелы, что пациенты доходят до аппарата ИВЛ, и к сожалению часть этих людей спасти не удается.

Сташинский рекомендует каждому соблюдать рекомендации эпидемиологов и инфектологов - дистанцирование, мытье рук и ношение масок. "Помните одно - маска не для того, чтобы защитить вас, а чтобы вы случайно, будучи переносчиками инфекции, не заразили других, у которых заболевание может закончиться попаданием в интенсивную терапию или смертью", - отметил медик, призвав людей быть ответственными по отношению друг к другу.