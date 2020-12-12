"Всем отрицателям вируса хочу плюнуть ковидом в лицо": девушка рассказала, как переболела Covid-19

Весной большое количество людей намного серьезнее восприняли ограничения, введенные из-за Covid-19, потому что такая пандемия была чем-то новым, беспрецедентным, а потому пугающим для многих. Со временем люди привыкли к "новой норме" и, соответственно, расслабились, что привело к неконтролируемому распространению вируса. То же самое было и с Кристой (имя изменено), которая сначала очень серьезно относилась к происходящему, но затем расслабилась - до того момента, пока вирус не настиг ее саму.
Кристе 23 года, у нее нет хронических заболеваний, и вот уже какое-то время она бросила курить, но, к сожалению, это не облегчило течение ее болезни, а наоборот - возможно, эта очень вредная привычка была возбудителем болезни.
Течение болезни
Симптомы у Кристы появились 13 октября, она провела неделю дома и, узнав, что ее контактные лица заразились Covid-19, 19 октября сделала тест, который показал положительный результат. Через 18 дней после начала болезни, 30 октября, ее доставили в больницу, где она провела пять дней, до 3 ноября. После выписки из больницы ей надо было провести еще две недели в самоизоляции, а это значит, что Covid-19 больше месяца влиял на ее повседневную жизнь.
"13 октября у меня поднялась температура. Я не измеряла ее, потому что не было чем, но я чувствовала, что что-то не так. Правда, я ни на секунду не подумала, что это Covid-19. Казалось, что я просто заболела, так как очень не хотелось работать. Появилась жуткая усталость, и я сильно замерзала дома. На мне было три свитера, леггинсы, брюки и шерстяные носки, но все равно было трудно заснуть из-за озноба.
17 октября девушка узнала, что два человека, с которыми она встречалась до того, как заболела, заразились Covid-19. Криста тоже сдала тест и 19 октября получила положительный результат.
"Через несколько дней после теста мне позвонили из Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и еще раз разъяснили, что нужно оставаться дома (что, к счастью, я уже и делала), но не дали никаких конкретных указаний относительно лекарств", - продолжает Криста.
Уже в первую неделю болезни, когда диагноз еще не был ясен, девушка принимала Ibumetin для улучшения самочувствия.
"Я прочитала в интернете, что Ibumetin лучше не использовать, но, поскольку у меня изначально не было симптомов этого вируса и дома не было других лекарств, я использовала его. Горло и легкие не болели, кашля не было, просто хотелось побороть жар.
Я связалась со своим семейным врачом, который сказал мне перестать принимать жаропонижающие, пить много жидкости и отдыхать.
На следующий день мне стало лучше, и я больше не пыталась сбить температуру. А до этого у меня так сильно ломило кости и болели суставы, что я просто не могла обойтись без обезболивающих", - вспоминает Криста, как протекала болезнь.
Обострение Covid-19
Прошло еще несколько дней, в течение которых у Кристы появился сухой кашель и время от времени у нее болели легкие, но в целом она чувствовала себя лучше с каждым днем.
"30 октября я чувствовала себя очень хорошо, была полна энергии и уже собиралась выходить на улицу, но я у меня начало сильно колоть в легких с одной стороны. Я позвонила в скорую и меня отвезли в больницу, где меня подключили к системе, взяли анализы и сделали рентген. Была пятница, поэтому я ничего не знала до понедельника, когда приехали врачи. Все эти выходные я просто спала, ела и ждала каких-то новостей.
В понедельник врачи ей сказали, что ничего плохого не увидели ни в тестах, ни на рентгене, поэтому пообещали в ближайшее время отпустить меня домой.
"Когда я приехала, в палате уже находились две женщины, одна из которых была переведена в палату из реанимации, а другая уже выздоравливала. Через пару часов в палату приехала другая женщина, которая все дни в больнице ругалась, как все плохо - врачи плохие, потому что заставляют надеть кислородную маску, плохая еда, которая испортит ей желудок.
Отношение к врачам - неприемлемое
В это время Кристу больше всего удивляет отношение общества к врачам. Она говорит, что не только женщина в ее палате выделилась своим отвратительным отношением. Другие люди вокруг нее, включая ее родителей, также проявляли нетерпимость.
"Все относятся к врачам просто ужасно!
Сама не могу сказать ничего плохого о врачах. Действительно, ноль жалоб! Конечно, никто не любит вставать в пять утра, и я понимаю опасения моих родителей по поводу того, что они долгое время находились в неведении - мне тоже хотелось бы поскорее узнать, что происходит со мной, но эти обстоятельства просто необходимо принять", - говорит Криста.
Самое время снова напрячься
Криста признается, что в начале осени, когда количество заболевших было не так трагично, как сейчас, она воспринимала все происходящее вокруг гораздо спокойнее, чем весной.
"Весной я очень серьезно отнеслась к ограничениям. Когда я приехала из Нидерландов, я провела две недели дома, моя семья приносила мне еду, я никуда не ходила, позже мы с друзьями также соблюдали все ограничения.
Пришла осень, число зараженных Covid-19 росло, и меня поразило, что в моем кругу знакомых по-прежнему не было заболевших, хотя мы и выходили на улицу. Я всегда верила, что этот вирус существует, но я действительно не понимала, где все заболевшие, почему никого не было в моем пузыре. До того, как заболело четверо из нас. К счастью, больше никто из 30 контактных лиц не заболел", - сказала она.
Мать Кристы также была очень напряжена весной из-за вируса, особенно после возвращения дочери из Нидерландов, женщина продезинфицировала все поверхности, к которым приближалась ее дочь. А ее отец только осенью осознал, что вирус действительно существует - именно из-за заражения Кристы.
"Когда я еще не сказала папе, что заболела, он позвонил мне и спросил, как я себя чувствую. Когда я сказала ему, что у меня Covid-19, он ответил: "Что Covid-19? Это все выдумано, ты просто заболела. "Мне пришлось снова сказать ему, что я сдала тест и получила положительный результат, после чего он наконец немного успокоился и его скептицизм по отношению ко всему происходящему вокруг начал уменьшаться", - продолжает Криста.
Она рада, что хотя бы один из всех отрицателей Covid-19 посмотрел на происходящее по-другому из-за этой ситуации и понял, что все это действительно происходит.
Я действительно не понимаю, как можно говорить об одном и том же по кругу, меня это очень злит. Конечно, были ограничения, которые я не поддерживаю, например, запрет на маникюр, когда парикмахерам разрешено работать, но надевать маску... Неужели это так сложно?!"- недоумевает Криста.
Она признает, что вирус непредсказуем - в то время как ее друзья заразились им в очень легкой форме, Криста попала в больницу, и последствия все еще ощущаются.
"Не только это безумное бессилие, но мне кажется, что мой мозг фактически атрофировался за все это время. Конечно, на это повлияло и то, что я не читала книги, а все время смотрела видео на TikTok, так как я не могла сконцентрироваться ни на чем больше. Я читала, что после болезни рекомендуется складывать пазлы или тренировать мозг аналогичными занятиями, чтобы просто его расшевелить, сейчас я это и делаю", - говорит Криста.