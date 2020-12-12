"Всем отрицателям вируса хочу плюнуть ковидом в лицо": девушка рассказала, как переболела Covid-19

"Весной я очень серьезно отнеслась к ограничениям. Когда я приехала из Нидерландов, я провела две недели дома, моя семья приносила мне еду, я никуда не ходила, позже мы с друзьями также соблюдали все ограничения.

Мы все более-менее сидели дома, а летом расслабились. Я знала, что осенью Covid-19 вернется с новой силой, поэтому старалась как можно больше наслаждаться летом.

Пришла осень, число зараженных Covid-19 росло, и меня поразило, что в моем кругу знакомых по-прежнему не было заболевших, хотя мы и выходили на улицу. Я всегда верила, что этот вирус существует, но я действительно не понимала, где все заболевшие, почему никого не было в моем пузыре. До того, как заболело четверо из нас. К счастью, больше никто из 30 контактных лиц не заболел", - сказала она.

Мать Кристы также была очень напряжена весной из-за вируса, особенно после возвращения дочери из Нидерландов, женщина продезинфицировала все поверхности, к которым приближалась ее дочь. А ее отец только осенью осознал, что вирус действительно существует - именно из-за заражения Кристы.

"Когда я еще не сказала папе, что заболела, он позвонил мне и спросил, как я себя чувствую. Когда я сказала ему, что у меня Covid-19, он ответил: "Что Covid-19? Это все выдумано, ты просто заболела. "Мне пришлось снова сказать ему, что я сдала тест и получила положительный результат, после чего он наконец немного успокоился и его скептицизм по отношению ко всему происходящему вокруг начал уменьшаться", - продолжает Криста.

Она рада, что хотя бы один из всех отрицателей Covid-19 посмотрел на происходящее по-другому из-за этой ситуации и понял, что все это действительно происходит.

"Всем отрицателям вируса хочу плюнуть в лицо своим ковидом. Насколько сложно надеть маску ?! Что это меняет?

Я действительно не понимаю, как можно говорить об одном и том же по кругу, меня это очень злит. Конечно, были ограничения, которые я не поддерживаю, например, запрет на маникюр, когда парикмахерам разрешено работать, но надевать маску... Неужели это так сложно?!"- недоумевает Криста.

Она признает, что вирус непредсказуем - в то время как ее друзья заразились им в очень легкой форме, Криста попала в больницу, и последствия все еще ощущаются.