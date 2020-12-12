Сб, 12.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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"Всем отрицателям вируса хочу плюнуть ковидом в лицо": девушка рассказала, как переболела Covid-19

ФОТО: Shutterstock/Luca Lorenzelli

Весной большое количество людей намного серьезнее восприняли ограничения, введенные из-за Covid-19, потому что такая пандемия была чем-то новым, беспрецедентным, а потому пугающим для многих. Со временем люди привыкли к "новой норме" и, соответственно, расслабились, что привело к неконтролируемому распространению вируса. То же самое было и с Кристой (имя изменено), которая сначала очень серьезно относилась к происходящему, но затем расслабилась - до того момента, пока вирус не настиг ее саму.

Кристе 23 года, у нее нет хронических заболеваний, и вот уже какое-то время она бросила курить, но, к сожалению, это не облегчило течение ее болезни, а наоборот - возможно, эта очень вредная привычка была возбудителем болезни.

Течение болезни

Симптомы у Кристы появились 13 октября, она провела неделю дома и, узнав, что ее контактные лица заразились Covid-19, 19 октября сделала тест, который показал положительный результат. Через 18 дней после начала болезни, 30 октября, ее доставили в больницу, где она провела пять дней, до 3 ноября. После выписки из больницы ей надо было провести еще две недели в самоизоляции, а это значит, что Covid-19 больше месяца влиял на ее повседневную жизнь.
 

"13 октября у меня поднялась температура. Я не измеряла ее, потому что не было чем, но я чувствовала, что что-то не так. Правда, я ни на секунду не подумала, что это Covid-19. Казалось, что я просто заболела, так как очень не хотелось работать. Появилась жуткая усталость, и я сильно замерзала дома. На мне было три свитера, леггинсы, брюки и шерстяные носки, но все равно было трудно заснуть из-за озноба.

При этом бессилие было такое, что я могла только спать. В основном в спящем режиме я провела около пяти дней", - говорит Криста.

17 октября девушка узнала, что два человека, с которыми она встречалась до того, как заболела, заразились Covid-19. Криста тоже сдала тест и 19 октября получила положительный результат.

"Через несколько дней после теста мне позвонили из Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и еще раз разъяснили, что нужно оставаться дома (что, к счастью, я уже и делала), но не дали никаких конкретных указаний относительно лекарств", - продолжает Криста.

Уже в первую неделю болезни, когда диагноз еще не был ясен, девушка принимала Ibumetin для улучшения самочувствия.

"Я прочитала в интернете, что Ibumetin лучше не использовать, но, поскольку у меня изначально не было симптомов этого вируса и дома не было других лекарств, я использовала его. Горло и легкие не болели, кашля не было, просто хотелось побороть жар.

 

Когда я наконец добралась до градусника, температура колебалась от 37 до 38 градусов, но один раз она упала до 35, и я поняла, что, должно быть, я перепила этих таблеток.

Я связалась со своим семейным врачом, который сказал мне перестать принимать жаропонижающие, пить много жидкости и отдыхать.

В тот момент было сильное беспокойство, поскольку я прочитала в интернете, что многие пациенты с Covid-19 с пониженной температурой умирают.

На следующий день мне стало лучше, и я больше не пыталась сбить температуру. А до этого у меня так сильно ломило кости и болели суставы, что я просто не могла обойтись без обезболивающих", - вспоминает Криста, как протекала болезнь.

Обострение Covid-19

Прошло еще несколько дней, в течение которых у Кристы появился сухой кашель и время от времени у нее болели легкие, но в целом она чувствовала себя лучше с каждым днем.

"30 октября я чувствовала себя очень хорошо, была полна энергии и уже собиралась выходить на улицу, но я у меня начало сильно колоть в легких с одной стороны. Я позвонила в скорую и меня отвезли в больницу, где меня подключили к системе, взяли анализы и сделали рентген. Была пятница, поэтому я ничего не знала до понедельника, когда приехали врачи. Все эти выходные я просто спала, ела и ждала каких-то новостей.

Легкие болели без остановки, я не могла полностью вдохнуть воздух, у меня сильно кололо в груди, но никто не мог мне ничего сказать", - рассказывает девушка.

В понедельник врачи ей сказали, что ничего плохого не увидели ни в тестах, ни на рентгене, поэтому пообещали в ближайшее время отпустить меня домой.

ФОТО: No personīgā arhīva

"Когда я приехала, в палате уже находились две женщины, одна из которых была переведена в палату из реанимации, а другая уже выздоравливала. Через пару часов в палату приехала другая женщина, которая все дни в больнице ругалась, как все плохо - врачи плохие, потому что заставляют надеть кислородную маску, плохая еда, которая испортит ей желудок.

Мы ей говорили, что ей надо надевать маску для ее же блага  - врачи просто пытались помочь, и если она не хотела быть здесь, ей не нужно было приезжать, но , живя одна, она боялась оставаться дома", - говорит Криста.

ФОТО: No personīgā arhīva

Отношение к врачам - неприемлемое

В это время Кристу больше всего удивляет отношение общества к врачам. Она говорит, что не только женщина в ее палате выделилась своим отвратительным отношением. Другие люди вокруг нее, включая ее родителей, также проявляли нетерпимость.

"Все относятся к врачам просто ужасно!

Мои родители также звонили, нападали, почему нет результатов, почему никто ничего не говорит, пока я лежу в постели и жду понедельника, потому что другого выхода просто не было - в этой больнице было три этажа, заполненных пациентами с Covid-19!

Сама не могу сказать ничего плохого о врачах. Действительно,  ноль жалоб! Конечно, никто не любит вставать в пять утра, и я понимаю опасения моих родителей по поводу того, что они долгое время находились в неведении - мне тоже хотелось бы поскорее узнать, что происходит со мной, но эти обстоятельства просто необходимо принять", - говорит Криста.

ФОТО: No personīgā arhīva

Самое время снова напрячься

Криста признается, что в начале осени, когда количество заболевших было не так трагично, как сейчас, она воспринимала все происходящее вокруг гораздо спокойнее, чем весной.

"Весной я очень серьезно отнеслась к ограничениям. Когда я приехала из Нидерландов, я провела две недели дома, моя семья приносила мне еду, я никуда не ходила, позже мы с друзьями также соблюдали все ограничения.

Мы все более-менее сидели дома, а летом расслабились. Я знала, что осенью Covid-19 вернется с новой силой, поэтому старалась как можно больше наслаждаться летом.

Пришла осень, число зараженных Covid-19 росло, и меня поразило, что в моем кругу знакомых по-прежнему не было заболевших, хотя мы и выходили на улицу. Я всегда верила, что этот вирус существует, но я действительно не понимала, где все заболевшие, почему никого не было в моем пузыре. До того, как заболело четверо из нас. К счастью, больше никто из 30 контактных лиц не заболел", - сказала она.

Мать Кристы также была очень напряжена весной из-за вируса, особенно после возвращения дочери из Нидерландов, женщина продезинфицировала все поверхности, к которым приближалась ее дочь.  А ее отец только осенью осознал, что вирус действительно существует - именно из-за заражения Кристы.

"Когда я еще не сказала папе, что заболела, он позвонил мне и спросил, как я себя чувствую. Когда я сказала ему, что у меня Covid-19, он ответил: "Что Covid-19? Это все выдумано, ты просто заболела. "Мне пришлось снова сказать ему, что я сдала тест и получила положительный результат, после чего он наконец немного успокоился и его скептицизм по отношению ко всему происходящему вокруг начал уменьшаться", - продолжает Криста.

Она рада, что хотя бы один из всех отрицателей Covid-19 посмотрел на происходящее по-другому из-за этой ситуации и понял, что все это действительно происходит.

"Всем отрицателям вируса хочу плюнуть в лицо своим ковидом. Насколько сложно надеть маску ?! Что это меняет?

Я действительно не понимаю, как можно говорить об одном и том же по кругу, меня это очень злит. Конечно, были ограничения, которые я не поддерживаю, например, запрет на маникюр, когда парикмахерам разрешено работать, но надевать маску... Неужели это так сложно?!"- недоумевает Криста.

Она признает, что вирус непредсказуем - в то время как ее друзья заразились им в очень легкой форме, Криста попала в больницу, и последствия все еще ощущаются.

"Не только это безумное бессилие, но мне кажется, что мой мозг фактически атрофировался за все это время. Конечно, на это повлияло и то, что я не читала книги, а все время смотрела видео на TikTok, так как я не могла сконцентрироваться ни на чем больше. Я читала, что после болезни рекомендуется складывать пазлы или тренировать мозг аналогичными занятиями, чтобы просто его расшевелить, сейчас я это и делаю", - говорит Криста.

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