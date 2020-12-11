Пт, 11.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Умер богатейший в мире банкир

Джозеф Сафра

ФОТО: Reuters/ScanPix

В четверг в возрасте 82 лет умер Джозеф Сафра, который считается богатейшим банкиром мира, сообщает Deutsche Welle.

Сафра умер естественной смертью. О его смерти сообщила Бразильская федерация банков.

Джозеф Сафра родился в 1938 году в Ливане, однако в 60-е годы эмигрировал в Бразилию, где создал с братом финансовую империю. Будучи председателем правления семейного предприятия Safra Group, он стал одним из богатейших людей мира.

В списке богатейших людей планеты журнала Forbes Сафра занимает 64-е место. Его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов.

Сафра занимался филантропией, он поддерживал различные социальные, религиозные и культурные проекты, в том числе строил и реновировал больницы, детские сады, музеи.

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