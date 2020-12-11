Умер богатейший в мире банкир

В четверг в возрасте 82 лет умер Джозеф Сафра, который считается богатейшим банкиром мира, сообщает Deutsche Welle.
Сафра умер естественной смертью. О его смерти сообщила Бразильская федерация банков.
Джозеф Сафра родился в 1938 году в Ливане, однако в 60-е годы эмигрировал в Бразилию, где создал с братом финансовую империю. Будучи председателем правления семейного предприятия Safra Group, он стал одним из богатейших людей мира.
В списке богатейших людей планеты журнала Forbes Сафра занимает 64-е место. Его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов.
Сафра занимался филантропией, он поддерживал различные социальные, религиозные и культурные проекты, в том числе строил и реновировал больницы, детские сады, музеи.