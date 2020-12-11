Злостный отрицатель Covid-19 изменил свое мнение после "попадания в эпицентр"

До уверенности, что вирус реален и очень опасен, Рутенбергс дошел после того, как десять дней пролежал с температурой 39,9, пока не понял, что нужно вызывать скорую помощь. Он попал в больницу уже тогда, когда, по его собственным словам, сам без кислородной маски уже не мог дышать, не кашляя кровью.

В больнице 40-летний мужчина получил "тонну химии", системы и так много дырок от иголок, что на руках не было места и медикам пришлось делать уколы в вены ног.

"Итог - двусторонняя серьезная пневмония, такая сочная, оба легких полные... чего не курил! Наверное, нужно было", - иронизирует елгавчанин.

Рутенбергс отмечает -

вопреки сказанному "ботексным блогером Мариной", врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти заболевших, 56

"так как никому эта новая ковид-зараза не сообщила, как лучше ее победить! Перегрузка у медиков тут большая, везут со всей Латвии тонны ковидников... особенно старшего возраста - у них сложнее и дольше идет это отхаркивание", - поделился наблюдениями мужчина.

"Мне, наверное, повезло, что попал в инфектологический центр. Как сказал персонал скорой помощи, днем все - инфектология, Страдиня, Сауриеши - были переполнены и никого не брали... "Ждали, куда скажут тебя везти..." и повезло!", - рассказал елгавчанин.

"Эта зараза реально существует... и больше всего как раз получают "неверующие", ведь.. "ай, простой грипп...", "да ну", "так не болеют" и т. д... пропускают все, и в результате появляются такие веселые посты", - отметил бывший отрицатель Covid-19.

Мужчина уже вернулся домой, но сам пришел к выводу, что процесс выздоровления будет долгим и может пройти даже полгода, пока он не восстановится полностью. "То, что пишут о бессилии - абсолютная правда. Именно такие банальные действия, как пойти на кухню, налить литрик воды, отнести питонам, а когда возвращаешься назад, такое ощущение, как будто пробежал кросс на 20 км с мировым рекордом... и этот литрик с трудом удержать можешь!".

Мужчина также жалуется на проблемы с памятью и заторможенное мышление, что наблюдали и несколько знакомых ему людей, также переболевших Covid-19.

В своем посте Рутенбергс также отметил удивление супервежливым и сочувствующим отношением врачей, медсестер и даже санитаров Центра инфектологии. 56

"Небольшое успокоение, о котором никто нигде не упомянул, это что государство оплачивает ковидникам всю больницу, а после выписки и отдельные врачи бесплатно..." - добавил елгавчанин.

В комментариях несколько единомышленников Рутенбергса признали, что этот рассказ вынудил их задуматься и понять, что они ошибались, однако другие продолжили придерживаться уверенности, что, возможно, елгавчанину "приписали" диагноз и на самом деле он болел гриппом или воспалением легких. 56

Елгавчанин на это выразил надежду, что скептикам не придется самим ощущать разницу на своей шкуре, и пожелал прийти к пониманию без этого опыта.